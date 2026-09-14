Dev bankadan altın tahmini

Altın fiyatlarında üç haftadır süren düşüş serisi yatırımcılarda belirsizlik yaratırken, İsviçre merkezli küresel bankacılık devi UBS’den heyecan uyandıran bir analiz geldi. Altın için uzun vadeli pozitif görüşünü koruyan banka, ons altının 2027 yılında 5 bin 400 dolara, gram altının ise 8 bin 442 liraya tırmanacağını öngördü.

Jeopolitik gelişmeler ve Orta Doğu ile ABD'den gelen haber akışları, küresel piyasalarda altın fiyatları üzerinde dalgalanma yaratmaya devam ediyor. Ağustos ayının sonunda gram altının 7 bin lirayı, ons altının ise 4 bin 600 doları aşmasının ardından başlayan sert düşüş trendi 3 haftadır sürüyor. Piyasalardaki geri çekilmeyle birlikte yatırımcıların "Bu seviyelerden altın alınır mı?" ve "Yükseliş yeniden başlar mı?" soruları gündemdeki yerini korurken, dev finans kuruluşu UBS beklenen analizini yayımladı.

ONS ALTINDA ARALIK AYI BEKLENTİSİ: 4 BİN 600 DOLAR

İsviçre merkezli küresel bankacılık devi UBS, fiyatlardaki son geri çekilmelere rağmen altın piyasasına ilişkin uzun vadeli iyimser beklentilerini koruduğunu açıkladı. Yükseliş trendinin önümüzdeki günlerde yeniden ivme kazanacağını öngören banka, halihazırda 4 bin 300 dolar sınırında işlem gören ons altının Aralık ayı itibarıyla 4 bin 600 dolar seviyesine toparlanacağını tahmin ediyor.

2027 YILI BEKLENTİSİ %24'LÜK ARTIŞA İŞARET EDİYOR

UBS'nin yayımladığı raporda 2027 yılına ilişkin ons altın projeksiyonları dikkat çekti. Bankanın takvimsel tahminleri şu şekilde sıralandı:

Mart 2027: 5.000 Dolar

Haziran 2027: 5.200 Dolar

Eylül 2027: 5.400 Dolar

1 yıllık süreçte altında %24’lük bir yükseliş öngören banka, bu iddialı tahmine rağmen fiyatların daha önce görülen 5 bin 595 dolarlık tarihi zirvenin altında kalacağını değerlendirdi.

GRAM ALTIN İÇİN 8 BİN 442 LİRA HESABI

İsviçreli bankanın 5 bin 400 dolarlık ons altın tahmini baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, mevcut dolar kuruyla (48,62) gram altının önümüzdeki dönemde ula?acağı seviye netleşti. Buna göre, şu an 6 bin 700 lira seviyelerinde seyreden gram altının, ons tarafındaki toparlanmayla birlikte 1.742 liralık artış göstererek 8 bin 442 liraya kadar yükselmesi bekleniyor.