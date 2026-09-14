Müstehcenlik soruşturmasında Pınar Güler yakalandı
Ankara'da yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, sosyal medyada "Raperin Yılmaz” takma adını kullanan Pınar Güler isimli şahıs İzmir'de yakalandı.
Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz günlerde 5 ilde 7 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
RAPERİN YILMAZ DA YAKALANDI
Operasyon kapsamında aranan, sosyal medyada Raperin Yılmaz” takma adını kullanan Pınar Güler isimli şahıs İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.
TUĞBA EKİNCİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Öte yandan Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım isimli şüpheliler ilk gözaltına alınan isimler olmuştu. Muhammet Ekici isimli şüphelinin ise ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenilmişti.
Şüpheli şahısların sosyal medya hesapları üzerinde yapılan incelemelerde; cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, çeşitli sosyal medya platformlarında hesaplar oluşturarak para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edilmişti.
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