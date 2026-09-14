Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor - Son Dakika
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Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
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Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve RB Leipzig formaları giyen Kevin Kampl, yaşadığı üst üste acıların ardından 2026 yılının ocak ayında futbol kariyerini noktaladı. Yalnızca 7 ay içinde önce babasını, ardından kardeşini kaybeden 35 yaşındaki Sloven futbolcu, eşi ve iki oğluyla Mallorca'ya yerleşti. Kampl artık futboldan uzakta, bahçecilikle uğraşarak sakin bir hayat sürüyor.

Almanya'da Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve RB Leipzig gibi önemli kulüplerin formasını giyen Kevin Kampl, futbolu bıraktıktan sonra hayatında bambaşka bir sayfa açtı.

7 AYDA İKİ BÜYÜK ACI YAŞADI

35 yaşındaki Sloven futbolcu, yalnızca 7 aylık süre içerisinde önce babasını, ardından kardeşini kaybetti. Üst üste yaşadığı iki büyük kaybın ardından futboldan uzaklaşma kararı alan Kampl, 2026 yılının ocak ayında kariyerine son verdi.

Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

AİLESİYLE MALLORCA'YA YERLEŞTİ

Futbol dünyasının yoğun temposunu geride bırakan Kampl, eşi ve iki oğluyla birlikte Mallorca'ya yerleşti. Eski futbolcu burada ailesiyle birlikte doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladı.

Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

ŞİMDİ BAHÇECİLİKLE UĞRAŞIYOR

Bir dönem binlerce taraftarın önünde sahaya çıkan Kampl'ın yeni uğraşlarından biri de bahçecilik oldu. Yetiştirdiği sebze ve meyveleri anlatan Kampl, yeni yaşamına ilişkin şunları söyledi:

"Kavunlarımız, karpuzlarımız, domateslerimiz, soğanlarımız, biberlerimiz ve daha pek çok sebze ile meyvemiz var. Her şey deli gibi büyüyor, ev yapımı zeytinyağımızın tadı ise enfes." Kampl, profesyonel futbolun stresinden uzakta, zamanını artık ailesi ve doğayla iç içe geçiriyor.

Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Kevin Kampl, RB Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Futbol, Bayer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    bande aynı ama şartlar öyle ki hala kaçamıyoruz 2 0 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım Şaban Yıldırım:
    herkesin yaşamak istediği hayat biçimi 0 0 Yanıtla
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