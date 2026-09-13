Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz - Son Dakika
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Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz

Anlaşma çok yakın! Trabzonspor\'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Şenol Güneş, anlaşma sağlanması halinde Galatasaray maçında takımın başında olacak.

Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran Süper Lig devi Trabzonspor’da yeni hoca arayışlarında sona gelindi. 

ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞMA YAKIN

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Bordo-mavili yönetimin, kulübün efsane ismi Şenol Güneş ile yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi. 

Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da <a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a> maçı öncesi sürpriz

GÖRÜŞMELER POZİTİF İLERLİYOR

Haberde, teknik adam arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibinde gündeme gelen deneyimli çalıştırıcı ile yapılan son temasların oldukça olumlu geçtiği belirtildi. Masadaki son detayların da netleşmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz

GALATASARAY MAÇINDA SAHADA OLACAK

Trabzonspor camiasında hem futbolcu hem de teknik adam olarak unutulmaz başarılara imza atan tecrübeli hoca, anlaşma sağlanması halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray mücadelesinde takımının başında yer alacak. 

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Son Dakika Spor Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Şenol Güneş Trabzon'a geliyor 3-4 ay tamamlanıyor gidiyor ben olsam getirmem çünkü dikiş tutmuyor Trabzonspor'a Şenol güneş'in 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz - Son Dakika
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