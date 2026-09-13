Fenerbahçe'de Mert Müldür kararı

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Mert Müldür'ün geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ligin ilk haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinin ardından kulübede bekleyen ve süre bulmakta zorlanan 27 yaşındaki sağ bek için yönetim net kararını verdi.

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, milli ara dönüşünde ve devre arası gelmeden önce tecrübeli oyuncuyla masaya oturarak sözleşme yenilemeyi planladığı öğrenildi. Yönetimin, milli futbolcuyu takımda tutmak ve geleceğini güvence altına almak adına yeni kontrat görüşmelerine kısa süre içinde başlayacağı kaydedildi.

AZİZ YILDIRIM: ''NEDEN FAYDALANMIYORUZ?''

Milli oyuncunun yedek kalması ve forma şansı bulamaması camia içinde de tartışma konusu olmuştu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından Mert Müldür hakkında, "Mert Müldür diye bir oyuncu var, niye faydalanmıyoruz? Gerekirse faydalanırız." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde şu ana kadar 123 resmi karşılaşmada görev yapan Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla 5 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.