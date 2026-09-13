Amedspor, RAMS Başakşehir'i 5 golle sahadan sildi - Son Dakika
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Amedspor, RAMS Başakşehir'i 5 golle sahadan sildi

Amedspor, RAMS Başakşehir\'i 5 golle sahadan sildi
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amedspor, sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir'i 5-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Amedspor, kendi sahasında RAMS Başakşehir’i ağırladı. Taraftarının büyük desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, etkili oyunuyla sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

AMEDSPOR'DAN NET GALİBİYET

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Emin Bayram (K.K), 52, 56 ve 75. dakikada golcü oyuncu Gift Orban ve 84. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

DİYARBAKIR EKİBİ 10 PUANA YÜKSELDİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Amedspor, sahadan 4-0’lık üstünlükle ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı. Diyarbakır ekibi, puanını 10'a yükseltti. RAMS Başakşehir ise 4 puanda kaldı. 

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor, RAMS Başakşehir'i 5 golle sahadan sildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Fenerbahçe amedspor kadar olamadı Tebrikler amed 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Amedspor, RAMS Başakşehir'i 5 golle sahadan sildi - Son Dakika
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