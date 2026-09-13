Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler

Afyonkarahisar'daki bir meslek lisesinde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye yol açtı. Mayıs 2026'ya ait olduğu ifade edilen videolarda, kız öğrencilerin okul binası ve sınıflar içerisinde rahatça okey oynayıp sigara içtikleri anlar yer aldı.

HİÇ ÇEKİNMEDEN YAYINLADILAR

Öğrencilerin bu görüntüleri kendi TikTok hesaplarından çekinmeden yayınlaması kamuoyunda geniş yankı buldu. Yaşanan disiplin ihlallerinin ardından il milli eğitim müdürlüğünün inceleme başlatması ve ilgili öğrenciler ile okul yönetimi hakkında idari işlem yapması bekleniyor.