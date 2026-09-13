Bakan Gürlek duyurdu! Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Bakan Gürlek duyurdu! Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu

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Mersin Limanı'nda Brezilya'dan gelen CSPC PISCES isimli gemiye düzenlenen operasyonda, geminin su altındaki bölümüne gizlenmiş yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar TL olan uyuşturucuya el konulurken, operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalandı. Operasyonu duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek "Zehir tacirlerine müsamaha yok. Baronlara geçit yok" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen büyük operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Gürlek, Güney Amerika'dan deniz yoluyla getirilen kokainin Türkiye'ye sokulması ve batı illerine sevk edilmesi planının deşifre edildiğini bildirdi.

BREZİLYA'DAN GELEN GEMİ MERCEK ALTINA ALINDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucunun, geminin su altında kalan gövdesine gizlenerek Türkiye'ye getirileceği belirlendi. Şüphelilerin kokaini dalgıçlar aracılığıyla gemiden çıkarmayı ve ardından Türkiye'nin batı illerine sevk etmeyi planladıkları tespit edildi.

GEMİNİN SU ALTINDAKİ BÖLÜMÜNE GİZLEMİŞLER

Brezilya'dan hareket ederek Mersin Limanı'na yanaşan CSPC PISCES isimli gemide arama gerçekleştirildi.

Ekipler, geminin gövdesinin alt kısmında bulunan motor soğutma suyu bölümüne gizlenmiş yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirdi. Operasyonda ayrıca dalış ekipmanları ile su altında kullanılabilen bir deniz scooteri bulundu.

PİYASA DEĞERİ 1,5 MİLYAR TL

Adalet Bakanı Gürlek, ele geçirilen yaklaşık 350 kilogram kokainin piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar TL olduğunu açıkladı.

Uyuşturucuya el konulurken, soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takiple tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

2017'DEN BERİ ARANAN İSİM DE YAKALANMIŞTI

Gürlek, operasyonu duyurduğu açıklamasında iki gün önce İstanbul'da gerçekleştirilen başka bir operasyona da dikkat çekti.

2017 yılından bu yana firari durumda olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalandığını hatırlatan Gürlek, uyuşturucu baronları ve uluslararası suç ağlarına yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.

"BARONLARA GEÇİT YOK"

Operasyonu gerçekleştiren Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve görev alan kamu personelini tebrik eden Gürlek, uyuşturucuyla mücadelenin tüm aşamalarda sürdürüleceğini belirtti.

Gürlek açıklamasını, "Zehir tacirlerine müsamaha yok. Baronlara geçit yok!" sözleriyle tamamladı.

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Son Dakika Güncel Bakan Gürlek duyurdu! Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Bu bakanı eli öpülür. Reis yine iyi kadro kurmuş! 7 5 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    önemli olan MAL kimin liman kimin bunun üzerinden kim ne kazaniyor 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    peker in dediklerinin doğruluğu ortaya çıkıyor 7 0 Yanıtla
  • jztt54nk5s jztt54nk5s:
    bu olayı peker yıllardır söylüyor. erken müdahale ?? 6 0 Yanıtla
  • İskender Sakallı İskender Sakallı:
    Şanslı S 3 0 Yanıtla
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