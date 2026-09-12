Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe - Son Dakika
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Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe

Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz\'ün ardından ikinci darbe
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İran ile ABD arasındaki savaş sürerken, İran destekli Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalar ile Babülmendep'in girişindeki adalarda kontrol sağladıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu süreçte alternatif güzergâhın da tehlikeye girmesi küresel ticaret ve enerji piyasalarında endişeyi artırırken, Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerine yönelik füze saldırılarının ardından Doğu-Batı petrol boru hattı tedbir amacıyla kapatıldı.

İran ile ABD arasındaki savaş sürerken, Yemen'de İran destekli Husi militanlarının Kızıldeniz kıyılarını ve stratejik adaları ele geçirerek Babülmendep Boğazı'nı kontrol altına alması küresel ticaret ve enerji piyasalarında büyük bir kaos riski doğurdu. Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine düzenlenen füze saldırılarının ardından Doğu-Batı petrol boru hattı kapatıldı.

STRATEJİK ADALAR VE BOĞAZ HUSİLERİN KONTROLÜNE GEÇTİ

Yemen'in batı sahilinde güney yönlü hızlı bir ilerleyiş kaydeden Husi Ensarullah Hareketi; His, Muha ve Zubab kentlerinin yanı sıra Babülmendep Boğazı'nın girişinde bulunan Mayyun, Küçük Hinş ve Büyük Hinş adalarında kontrolü sağladığını ilan etti. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu mevcut süreçte kritik bir alternatif rota konumunda bulunan Babülmendep'in tehlikeye girmesi, uluslararası piyasalarda alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Diplomatik kaynaklar, sahadaki askeri operasyonların doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) komutanlarının sevk ve idaresiyle yürütüldüğünü öne sürdü.

ARAMCO TESİSLERİNE FÜZE SALDIRISI: PETROL BORU HATTI KAPATILDI

Husilerin Suudi Arabistan’ın güneyindeki Cazan, Necran ve Asir bölgelerinde yer alan Aramco tesislerine düzenlediği balistik füze saldırıları Suudi Arabistan'ın petrol ihracatına ağır darbe vurdu. Saldırılar sonucunda Cazan’dan Yanbu Limanı’na uzanan Doğu-Batı petrol boru hattı zarar gördü. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, hattın tedbir amaçlı kapatıldığını açıklarken, tamirat çalışmalarının en az iki ay sürebileceği belirtiliyor.

Aden merkezli meşru hükümetin Suudi Arabistan'dan kapsamlı hava desteği talebine karşılık Riyad yönetiminin, enerji tedarikinde yaşanabilecek daha büyük bir krizden kaçınmak adına sınırlı hava müdahalesi ve lojistik destekle yetindiği aktarıldı.

SANA HATTINDA KARŞI TAARRUZ

Bölgede tırmanan gerilim üzerine diplomasi trafiği de hız kazandı. Tahran'ı ziyaret eden Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşerek Mekke Anlaşması çerçevesinde Suudi Arabistan'ın yanında yer aldıklarını vurguladı ve İran'a Husilere olan desteğini kesmesi yönünde uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suudi mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek saldırıları ve bölgesel güvenliği değerlendirdi.

Sahada ise Aden merkezli meşru hükümete bağlı kuvvetler, Husilerin kontrolündeki başkent Sana’nın doğusundaki El-Cevf vilayet merkezi Hazım ve El-Bayda hattında kontrolü yeniden sağlamak amacıyla geniş çaplı karşı taarruzlarını sürdürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Enerji, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    orta doğu birleşip amerika ve israile karşı durmadıköa huzur yok 0 0 Yanıtla
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