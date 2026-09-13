Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi - Son Dakika
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Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi

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"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklandığı soruşturmada, İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz uçakla Van'a getirildi. Çiftin hesaplarında 222 milyon lirayı aşan para hareketlerinin tespit edildiği belirtilirken, soruşturma kapsamında iki kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturma genişliyor. Tançalan'ın tutuklanmasının ardından hakkında gözaltı kararı verilen eşi Çağla Öz Tançalan, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul'daki emniyet işlemleri tamamlanan Öz, soruşturmanın yürütüldüğü Van'a gönderildi. Uçakla kente getirilen Öz'ün işlemlerinin burada devam edeceği öğrenildi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI, VAN'A GÖTÜRÜLDÜ

Çağla Öz hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunuyordu. Öz'ün İstanbul'da yakalanmasının ardından emniyetteki işlemleri gerçekleştirildi.

Ardından soruşturmanın yürütüldüğü Van'a sevk edilen Öz, uçakla kente getirildi. Böylece Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz hakkındaki adli süreç de Van'da devam etmeye başladı.

Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi

SORUŞTURMA DÜĞÜNÜN ARDINDAN BAŞLADI

Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz'ün Van'da gerçekleştirilen düğünü, törende takılan yüksek miktardaki altınlarla gündeme gelmişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçti. Tançalan, 8 Eylül'de saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih Tançalan, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

MASAK DA PARA HAREKETLERİNİ İNCELEDİ

Soruşturmanın mali boyutunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler de dosyaya girdi.

Basına yansıyan bilgilere göre Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan'ın hesaplarında 222 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Soruşturma kapsamında söz konusu para hareketleri ve mal varlıklarının kaynağı mercek altına alındı.

Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi

MASAK RAPORUNDA ADI GEÇEN 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma yalnızca Tançalan çiftiyle sınırlı kalmadı. MASAK tarafından hazırlanan raporda adı geçtiği belirtilen Çağla Öz'ün annesi N.O. İstanbul'da, M.S.T. ise Van'ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.

KARA HAYDAR TUTUKLANMIŞTI

"Vanlı Kara Haydar" adıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla hakimliğe sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz'ün de İstanbul'da yakalanması ve Van'a getirilmesiyle soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

İstanbul, Gözaltı, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Van Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cem Büyük Cem Büyük:
    MASAK illa düğün videosundan mı bulacak parayı? 2 2 Yanıtla
  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    makyaj olmayınca yüzüne bakılmıyor 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi - Son Dakika
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