İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar - Son Dakika
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İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar

İsmail Kartal\'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevine devam etmesiyle sonuçlanan sürecin perde arkası ortaya çıktı. Roma maçının ardından eşyalarını toplayarak görevden ayrılan Kartal'ı geri dönmeye ikna eden isim Başkan Aziz Yıldırım oldu. Akşam saatlerinde kulübe gelen deneyimli teknik adamla yapılan görüşmede duygusal anlar yaşanırken, sonunda "devam" kararı çıktı.

Fenerbahçe'de Roma karşılaşmasının ardından başlayan İsmail Kartal krizinin nasıl çözüldüğüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Roma maçının ardından istifasını açıklayan ve eşyalarını toplayarak görevden ayrılan İsmail Kartal'ın geri dönüşünde Başkan Aziz Yıldırım belirleyici rol oynadı.

AKŞAM SAATLERİNDE KULÜBE GELDİ

İsmail Kartal, yaşanan gelişmelerin ardından akşam saatlerinde kulübe gelerek Aziz Yıldırım ve yöneticilerle bir araya geldi. Kartal'ın geleceğinin masaya yatırıldığı görüşmede taraflar arasında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Habere göre görüşme sırasında duygusal anlar da yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ın görevine devam etmesi için devreye girmesinin ardından deneyimli teknik adam geri dönme kararı aldı. Böylece Roma maçından sonra istifasını açıklayan ve kararından geri adım atmayan Kartal'ın Fenerbahçe macerası sona ermedi.

"DEVAM" KARARI ÇIKTI

Görüşmenin sonunda İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görevine devam etmesi konusunda karar alındı. Sarı-lacivertli kulüp de daha sonra yaptığı resmi açıklamayla gelişmeyi duyurarak, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM "GİDEMEZ" DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım, Kartal'ın ilk istifa açıklamasının hemen ardından kararını kabul etmediğini açıkça dile getirmişti.

Yıldırım, "İsmail Kartal'ın 'Devam edeceğim' demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, 'Devam edeceksin' dedim" ifadelerini kullanmış, ardından "Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör. Ben ayrılana kadar buradan gidemez" demişti.

Yaşanan görüşmelerin ardından İsmail Kartal'ın geri dönmesiyle birlikte Aziz Yıldırım'ın ilk geceden itibaren ortaya koyduğu tavır sonuç vermiş oldu.

İsmail Kartal, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat Ceylan Murat Ceylan:
    kendini değere bindirdi helal olsun iyi film yaptî. 7 10 Yanıtla
  • mossi mossi :
    liseli çocuklar gibiler 3 7 Yanıtla
  • Sadun NAMYETER Sadun NAMYETER:
    Bırakın bu işleri. 3 6 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Oh be iyiki Aziz başgan var........bu Mayıs'ta garantiledik ... 3 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    aziz başkan biraz sabırlı olup da agrasif beyanlar dan uzak olursa korkmam fena yaparım gibi koskoca camia da strese sokuyun buda taraftara hocasına futbolculara yansıyor bırak hakemi şişeyi bizler zamanın da şise değil taş patates çakı çok yedik tamam taraftara söz verdin ama ortalığı yakıp yıkma başkan gibi sakin dur saygılar 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar - Son Dakika
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