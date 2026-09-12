İsmail Kartal\'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar

Fenerbahçe'de Roma karşılaşmasının ardından başlayan İsmail Kartal krizinin nasıl çözüldüğüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Roma maçının ardından istifasını açıklayan ve eşyalarını toplayarak görevden ayrılan İsmail Kartal'ın geri dönüşünde Başkan Aziz Yıldırım belirleyici rol oynadı.

AKŞAM SAATLERİNDE KULÜBE GELDİ

İsmail Kartal, yaşanan gelişmelerin ardından akşam saatlerinde kulübe gelerek Aziz Yıldırım ve yöneticilerle bir araya geldi. Kartal'ın geleceğinin masaya yatırıldığı görüşmede taraflar arasında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Habere göre görüşme sırasında duygusal anlar da yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ın görevine devam etmesi için devreye girmesinin ardından deneyimli teknik adam geri dönme kararı aldı. Böylece Roma maçından sonra istifasını açıklayan ve kararından geri adım atmayan Kartal'ın Fenerbahçe macerası sona ermedi.

"DEVAM" KARARI ÇIKTI

Görüşmenin sonunda İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görevine devam etmesi konusunda karar alındı. Sarı-lacivertli kulüp de daha sonra yaptığı resmi açıklamayla gelişmeyi duyurarak, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM "GİDEMEZ" DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım, Kartal'ın ilk istifa açıklamasının hemen ardından kararını kabul etmediğini açıkça dile getirmişti.

Yıldırım, "İsmail Kartal'ın 'Devam edeceğim' demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, 'Devam edeceksin' dedim" ifadelerini kullanmış, ardından "Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör. Ben ayrılana kadar buradan gidemez" demişti.

Yaşanan görüşmelerin ardından İsmail Kartal'ın geri dönmesiyle birlikte Aziz Yıldırım'ın ilk geceden itibaren ortaya koyduğu tavır sonuç vermiş oldu.