Edirne\'de alkollü yakalanan sürücü diğer sürücülere \'İçmeyin\' tavsiyesinde bulundu

Edirne'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik uygulamasında alkollü olduğu belirlenen sürücü yakalandı. Sürücünün diğer sürücülere, "İçmeyin" şeklinde tavsiyede bulunması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, İ.M.Ö. isimli sürücü, alkol aldıktan sonra otomobiliyle yola çıktı. Kuva-i Milliye Caddesi'nde uygulama yapan trafik ekiplerince durdurulan sürücünün yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanması nedeniyle hakkında gerekli idari işlem uygulanan İ.M.Ö., işlemleri yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kontrol sırasında diğer sürücülere de seslenen İ.M.Ö., "İçmeyin" diyerek alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçilmemesi yönünde tavsiyede bulundu.

Edirne genelinde trafik ekiplerinin denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.