Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler

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Maltepe'de kiracı Mehmet T.'nin silahlı saldırısında hayatını kaybeden ev sahipleri Osman Akyol ile Nursen Akyol, yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Çiftin akrabası Fazlı Köktaş, kiracının para harcadığı yönündeki anlatımlara karşı çıkarak, “2019'dan beri evden çıkışını istediler. Mehmet Efendi, bizleri tehdit etti. Mafya babası tutarız dediler. ” dedi.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta 10 Eylül tarihinde saat 13.10 sıralarında meydana gelen olayda, ev sahibi Osman Akyol ile kiracısı Mehmet T. (63) arasında çıkan kavga kanlı bitmişti. Mehmet T, silahla ev sahibi Osman Akyol, ev sahibinin eşi Nursen Akyol ve olay yerinde bulunan avukat Emir Ali Spor'a ateş etmiş, saldırıda Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, avukat Emir Ali Spor yaralanmıştı. Mehmet T. ise sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

EV SAHİBİ ÇİFT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ev sahibi Osman Akyol ve Nursen Akyol için Güngören Mevlana bir cenaze töreni düzenlendi. Törene çiftin çocukları ve yakınları katıldı. Yakınları çiftin tabutunun başında gözyaşı döktü. Ev sahibi çift, öğle namazının ardından kılınan cenaze töreni sonrası Arnavutköy Karaburun'da toprağa verildi.

Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler

"MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMASINI UMUYORUZ"

Akyol çiftinin akrabası olduğunu söyleyen Fazlı Köktaş, "Almanya'dan geliyorum. O dairede birkaç yıldır sorun olduğu için konuyu biliyoruz. Televizyonların yaptıkları haberleri görüyoruz. Yani tek taraflı dinlediler, düşüncesiz yazılar yazıyorlar. Kiracı Mehmet Bey, 500 bin lira demiş, bunların hepsi yalan. Mehmet Bey, para istedi ama kendisi harcadı diye bir şey yok. 2019'dan beri evden çıkışını istediler. Mehmet Efendi, bizleri tehdit etti. Mafya babası tutarız dediler. Mahkemeye verdiler, mahkeme sonucunda böyle şeyler oldu. Adaletten dileğim cezasını çeker, müebbet hapis cezası almasını umuyoruz. Geride 5 tane yetim çocuk bıraktı. Evin içinden çıkan malzemeleri, kurşunları görün bu olayı düşünün. Bu adamın temiz insan olmadığını herkesin görmesi lazım" dedi.

Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
Kaynak: İHA

Osman Akyol, 3. Sayfa, İstanbul, Cinayet, Maltepe, Sözler, kiracı, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler - Son Dakika

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