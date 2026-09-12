Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün - Son Dakika
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Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün

Bülent Arınç\'a Melih Gökçek\'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün" diyerek Arınç’ı çelişkili davranmakla suçladı. Arınç’ın Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun düğününe katılmasına ve orada yaptığı açıklamalara tepki gösteren Gökçek, siyasi duruş ve ahlak vurgusu yaparak Arınç'ın tercihlerini sert sözlerle hedef aldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın adliye girişindeki "sakız" eleştirilerine ve kendisi hakkındaki sert sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Arınç’ın siyasi duruşunu ve tercihlerini hedef alan Gökçek, Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun düğünündeki konuşmayı hatırlatarak Arınç’ı "çelişki içinde olmakla" suçladı.

Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün

"ASIL SORGULANMASI GEREKEN ÇELİŞKİ TAM DA BUDUR"

Arınç’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve partiye karşı tavır alan kişilerin yanında durduğunu savunan Gökçek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ailesine, akrabalarına ve yakınlarına hakaret eden ve her türlü iftirayı atan bir kişinin iftiralarını görmezden gelip o kişiyi 'saygın' ilan edeceksin; ardından çocuğunun düğününe katılacaksın. Sonra da partimize ve Cumhurbaşkanımıza karşı tavrı açık olan bir kitlenin önünde benim aleyhimde konuşacak, o kitlenin alkışlarından memnuniyet duyacaksın! Dahası, ismini anmak istemediğim o zat, Cumhurbaşkanımıza yönelik yalan ithamları dile getiren Ahmet Davutoğlu için evladının düğününde çıkıp, 'Biz bugüne kadarki siyasi hayatımızda çizdiğimiz, takip ettiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız, onu takdir ediyoruz, çok şükür.' diyeceksin. İşte asıl sorgulanması gereken çelişki tam da budur."

Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün

"SİYASİ AHLAK KİMLERİN YANINDA DURDUĞUNUZLA ÖLÇÜLÜR"

Açıklamasında dava vurgusu yapan ve Arınç'ın duruşunu eleştiren Gökçek, paylaşımını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bir kişinin siyasi ahlakı; dava liderine karşı iftira atan kişileri 'saygın' ve 'takdire şayan' görmesiyle, kimlerin yanında durduğu ve kimlerin alkışından memnun olduğu üzerinden ölçülür. Takdir; yıllardır bu davaya gönül vermiş, bedel ödemiş, Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmuş aziz dava kardeşlerimindir."

"KİMLERİN ALKIŞINDAN MEMNUN OLDUĞUNU GÖRSÜNLER"

Gökçek, siyasetçilerin eylemleriyle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkes kimin nerede durduğunu, kimlerle yan yana geldiğini ve kimlerin alkışından memnun olduğunu iyi görsün. Çünkü bazen insanın söylediklerinden çok, kimleri takdir ettiği, kimlerin yanında durduğu ve kimler tarafından alkışlandığı her şeyi anlatır."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Davutoğlu, Melih Gökçek, Bülent Arınç, Son Dakika

Son Dakika Bülent Arınç Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün - Son Dakika
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