Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek - Son Dakika
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Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek

Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör örgütü PKK'nın silahlarını tam anlamıyla ne zaman teslim edeceği merak edilirken, Irak'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suriye'de PYD'nin kendini tamamen feshetmesinin ardından Irak'ta da terör örgütü benzer bir karar aldı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Sincar'da PKK terör örgütünün silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını söyledi. Zeydi, Sincar Dağı'nda kontrolün tamamen kendi kontrollerine geçeceğini belirtti.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Sincar'da PKK ile bağlantılı grupların silahlarını Irak devletine teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı'nın tamamen hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı.

SİLAHLARI TESLİM ETMEYE BAŞLIYORLAR

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Ezidi Davası İttifakı heyeti ile Sincar Direniş Birlikleri yöneticilerini kabul etti. Zeydi görüşmede yaptığı konuşmada, Sincar'da PKK yanlısı grupların silahlarını Irak devletine teslim etmeye başlayacağını ifade etti. Zeydi, silahların devlet kontrolünde toplanması ve güvenlik kararlarının tek merkezde birleştirilmesinin Sincar'ın istikrarı ve güvenliğinin sağlanması açısından temel olduğunu belirtti.

"DEVLETİN KONTROLÜ DIŞINDA BİR GÜCE İZİN VERİLMEYECEK"

Zeydi, silahların teslim edilmesi kararının devlet kurumlarının güçlendirilmesi, ulusal karar birliğinin korunması ve güvenlik alanındaki çoklu güç merkezlerinin sona erdirilmesi kapsamında alındığını söyledi. Irak hükümetinin terör örgütü PKK ile bağlantılı Sincar Direniş Birlikleri ve Kadın Birlikleri mensuplarının haklarını güvence altına alacağını belirten Zeydi, gerekli şartları taşıyanların yasal çerçevede Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini ifade etti. Zeydi, devletin kontrolü dışında herhangi bir güvenlik veya askeri gücün varlığına izin vermeyeceklerini vurgulayarak Sincar'ın çatışmaların yaşandığı bir bölge haline gelmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Irak Başbakanı ayrıca Ezidi vatandaşların 1 milyon konut arsası projesine dahil edilmesi, yerlerinden edilenlerin bölgelerine dönüşünün sağlanması ve Sincar'ın yeniden imar çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Zeydi, Sincar'ın güvenlik ve hizmet alanlarındaki durumunu incelemek, ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli çözümleri geliştirmek üzere üst düzey bir komite kurulmasını da istedi.

Kaynak: İHA

Demokratik Birlik Partisi, İnsan Hakları, Sincar Dağı, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Terör, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Irakta devletmi var? 0 1 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    4 parçada özerk bir yönetim olacak anlaşılan 1 0 Yanıtla
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