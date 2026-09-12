Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gündüz vakti yerleşim alanına kadar inen domuz sürüsü, binaların bahçelerinde yiyecek ararken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, bir kez daha yerleşim yerine indi. Bu kez Türkmen Mahallesi'ndeki sokak aralarında serbestçe dolaşan domuz sürüsü, çevredeki vatandaşlarda ise tedirginliğe sebep oldu.

KONTEYNERLERDE YİYECEK ARADILAR

Görüntülerde, sokak aralarına kadar gelen yaban domuzlarının bina bahçelerinde ve çöp konteynerlerinde yiyecek aradığı görüldü. Mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, domuz sürüsünün yakınından geçerken tedirginlik yaşarken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yerleşim yerlerinde sıklıkla görülmeye başlanan yaban domuzları nedeniyle mahalle sakinleri yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

Kaynak: İHA

Türkmen Mahallesi, Cep Telefonu, Kuşadası, 3. Sayfa, Güncel, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Zamanında aç gözlü insanlarımız doğanın içine doğal yaşam alanına betonarme yaptıkları için bu durumların olması çok normal. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim
Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig’de tarih yazıyorlar Henüz onları yenebilen yok Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok
Gözünün yaşına bakılmayacak Galatasaray’da ilk yolcu belli Gözünün yaşına bakılmayacak! Galatasaray'da ilk yolcu belli
Tek bir telefon yetti İsmail Kartal’ı ikna eden isim ortaya çıktı Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
Balıkesir’de CHP’den kopan isimler Başkan Akın’ı eleştirince AK Parti’nin diline düştü Balıkesir'de CHP'den kopan isimler Başkan Akın'ı eleştirince AK Parti'nin diline düştü
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi

20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
17:57
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz’ın koleksiyonu
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu
17:49
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
17:28
Bülent Arınç’ın radarında yine Melih Gökçek var: Utanarak izledim
Bülent Arınç'ın radarında yine Melih Gökçek var: Utanarak izledim
16:51
Davutoğlu oğlunu evlendirdi Tüm gözler Erdoğan’ı aradı ama...
Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...
16:26
Altın piyasasında neler oluyor 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 20:25:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement