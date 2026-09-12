Vanlı Kara Haydar\'ın eşi Çağla Öz, İstanbul\'da polise teslim oldu

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz, günlerdir süren aramanın ardından İstanbul’da polise teslim oldu. Öz’ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Van’a gönderileceği öğrenildi.

GÖRKEMLİ DÜĞÜNLERİ İLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ

“Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, düğün görüntülerinin sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLAR SES GETİRMİŞTİ

Çiftin Van’da gerçekleştirdiği düğünde takılan yüksek miktardaki altın, döviz ve Türk lirasına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bazı kaynaklarda düğünde takılan takıların değerinin yaklaşık 44-45 milyon lira olduğu öne sürülürken, söz konusu para ve takıların kaynağı da soruşturma kapsamında mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında Tançalan'ın mal varlığı ve mali hareketlerinin yanı sıra düğünde takılan altınların kaynağına ilişkin de inceleme başlatıldı.

ALTINLAR ODUNLUKTAKİ VALİZDEN ÇIKTI

Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından düğünde takıldığı belirtilen altınların nerede olduğu da soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Polis ekiplerinin Van’ın Muradiye ilçesinde düzenlediği operasyonda, altınlar bir evin odunluk bölümünde bulunan valizin içerisinde ele geçirildi. Aramada 66 adet altın bilezik, yaklaşık 2 metre ve 1,5 metre uzunluğunda iki zincir kolye, set gerdanlık, kemer, bileklik, künye, yüzük, küpe ve kol düğmeleri ile 67,5 gram ağırlığında külçe görünümlü materyaller bulundu.

DESTE DESTE PARALAR

Operasyonda ayrıca 90 bin 800 TL, 4 bin 300 euro, 12 bin 50 ABD doları ve 89 bin BAE dirhemi, farklı meblağlarda 3 çek ile iki sayfalık ajanda kağıdı ele geçirildi. Tançalan ise yakalandıktan sonra verdiği ifadesinde, düğünde takılan altınları Muradiye'deki tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ve düğünün ardından altınları iade ettiklerini iddia etmişti. Ancak soruşturma kapsamında yapılan operasyonda çok sayıda altının bir evin odunluğundaki valizde bulunması dikkat çekti.

ÇAĞLA ÖZ HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz hakkında da gözaltı kararı verildi. Öz bir süre aranırken, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında ismi geçen annesi N.O. İstanbul’da, M.S.T. ise Muradiye’de gözaltına alındı.

Hakkında altı kararı verilen ve adresinde bulunamayan Çağla Öz de günler süren kaçışın ardından İstanbul’da polise teslim oldu.

VAN’A GÖNDERİLECEK

Polise teslim olan Çağla Öz’ün İstanbul’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Van’a gönderileceği belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tançalan’ın tutukluluğu sürerken, Öz’ün teslim olmasıyla birlikte soruşturmada yeni bir aşamaya geçilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın, çiftin mali hareketleri ve düğünde ortaya çıkan yüksek miktardaki para ve takıların kaynağı başta olmak üzere çeşitli başlıklar üzerinden sürdürüldüğü bildiriliyor.