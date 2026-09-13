Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motorinin litre fiyatına 15 Eylül Salı gününden itibaren 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın ardından motorinin litresi İstanbul'da 95 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 96 lirayı aşacak.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzine gelen 3 lira 20 kuruşluk artışın ardından bu kez motorin için yüksek oranlı zam beklentisi gündeme geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre motorinin litre fiyatına 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor.

ZAM SALI GÜNÜ POMPAYA YANSIYACAK

Beklenen fiyat artışının 15 Eylül Salı günü saat 00.01'den itibaren geçerli olması öngörülüyor. Böylece pazartesiyi salıya bağlayan gece akaryakıt istasyonlarında tabelaların yeniden değişmesi bekleniyor.

Motorinin litresi halihazırda İstanbul Avrupa Yakası'nda 89,01 TL, Anadolu Yakası'nda 88,87 TL, Ankara'da 90,16 TL ve İzmir'de 90,43 TL seviyesinde bulunuyor.

6,62 TL'lik artışın aynen pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 95,63 TL, Ankara'da 96,78 TL, İzmir'de ise 97,05 TL seviyesine ulaşacak.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Motorindeki zam beklentisinde petrol piyasalarında yaşanan yükseliş etkili oldu. Orta Doğu'da artan gerilimin ardından Brent petrol geçen hafta 110 dolar seviyesine çıkarak son 3 ayın zirvesini gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

EKİM AYINDA ÖTV DE ARTACAK

Motorin fiyatlarında önümüzdeki dönemde ÖTV kaynaklı yeni bir artış da gündemde. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV'si, eylül ayında litre başına 3 TL olarak uygulanmaya başladı.

Belirlenen takvime göre motorindeki ÖTV tutarı 1 Ekim'de litre başına 6 TL'ye, kasımda 9 TL'ye, aralıkta ise 12 TL'ye yükselecek. Bu nedenle ekim ayında vergi kaynaklı yeni bir fiyat artışı da pompaya yansıyacak.

İstanbul, Ekonomi, Ankara, İzmir, Eylül, Zam, Son Dakika

Son Dakika Benzin Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    kısacası 100 lirayı geçecek 1 0 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    millette hala susuyor 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Kara Mehmet Kara:
    Durmak yok yola dwammm.... 0 0 Yanıtla
  • Mesut Akan Mesut Akan:
    Nereye varacak bu işin sonu 0 0 Yanıtla
  • yasingoktas0606 yasingoktas0606:
    ne oldu bizim gabardaki petrol 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan “Kapımız açık” demişti Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
ABD’de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar

09:40
Özgür Özel’in “Hesap verecekler“ çıkışına AK Parti’den çok sert tepki
Özgür Özel'in "Hesap verecekler" çıkışına AK Parti'den çok sert tepki
09:09
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
09:09
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
08:44
21 yaşındaki anne yanmış halde bulundu Ölmeden önce söyledikleri ürpertti
21 yaşındaki anne yanmış halde bulundu! Ölmeden önce söyledikleri ürpertti
08:28
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü İkisi de hayatını kaybetti
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti
07:34
Ermenistan’dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 10:01:15. #7.13#
SON DAKİKA: Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement