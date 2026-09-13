Alanyaspor-Göztepe müsabakasında kumanya skandalı! 50 güvenlik görevlisi zehirlendi - Son Dakika
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Alanyaspor-Göztepe müsabakasında kumanya skandalı! 50 güvenlik görevlisi zehirlendi

Alanyaspor-Göztepe müsabakasında kumanya skandalı! 50 güvenlik görevlisi zehirlendi
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Antalya’nın Alanya ilçesinde Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görev yapan, çoğunluğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi, yedikleri kumanyanın ardından halsizlik ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görev yapan, çoğunluğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi, yedikleri kumanyanın ardından halsizlik ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Alanyaspor-Göztepe müsabakasında kumanya skandalı! 50 güvenlik görevlisi zehirlendi

ÇOĞUNLUĞU JANDARMA 5PERSONELİ TOPLAM 50 KİŞİ

Olay, Alanya Oba Stadı'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe karşılaşması öncesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maç sebebiyle statta görev yapan güvenlik personeline maç öncesinde içerisinde tavuk ve pilav bulunan kumanya dağıtıldı. Kumanyadan yiyen bazı görevliler bir süre sonra rahatsızlandı. Çoğunluğu jandarma personeli yaklaşık 50 görevli, mide bulantısı ve halsizlik şikayetiyle ilçedeki çeşitli hastanelere başvurdu. Hastanelerde yapılan ilk müdahalelerinin ardından güvenlik personelinin bir kısmının taburcu edildiği öğrenilirken, bir kısım görevlilerinde kontrol amaçlı tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Alanyaspor-Göztepe müsabakasında kumanya skandalı! 50 güvenlik görevlisi zehirlendi

NUMUNELER ALINDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, statta görev yapan güvenlik güçlerinden bir bölümünün kumanya yemeğinin ardından rahatsızlandığını belirterek, "Statta güvenlik için görev alan ve çoğunluğu jandarma personeli olan görevliler kumanya yemeğinin ardından mide bulantısı ve halsizlik şikayeti yaşadı. Ama çok şükür sağlık durumları yerinde. Firmanın ürünleri ile ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak" dedi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Alanyaspor-Göztepe müsabakasında kumanya skandalı! 50 güvenlik görevlisi zehirlendi
Kaynak: İHA

Mide bulantısı, Alanyaspor, Jandarma, Güvenlik, Antalya, Alanya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanyaspor-Göztepe müsabakasında kumanya skandalı! 50 güvenlik görevlisi zehirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Kara Mehmet Kara:
    İste ülkede bir stadda özel ve kamu güvenlik görevlilerine verilen deger 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alanyaspor-Göztepe müsabakasında kumanya skandalı! 50 güvenlik görevlisi zehirlendi - Son Dakika
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