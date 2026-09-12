Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını kınayarak, "Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

IRAK'TAN PETROL HATTINA İHA SALDIRISI

Dünya ekonomisi, dün Suudi Arabistan'dan gelen haberle endişeye kapıldı. Riyad yönetimi, Irak'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Suudi Arabistan, tedbir amacıyla petrol hattının geçici olarak kapatıldığını belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SALDIRIYI KINADI

Saldırıya Türkiye de kayıtsız kalmadı. Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyor, Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunu takdirle karşılıyoruz.

"BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDEN BU SALDIRILAR SONA ERDİRİLMELİ"

Irak Hükümeti'nin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumlularının tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyuyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."