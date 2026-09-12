Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
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Irak'ın Hürmüz gibi dünya petrol ticareti için büyük önemi olan Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı İHA'larla vurmasına tepkiler sürerken, bir tepki de Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını kınayarak, "Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

IRAK'TAN PETROL HATTINA İHA SALDIRISI

Dünya ekonomisi, dün Suudi Arabistan'dan gelen haberle endişeye kapıldı. Riyad yönetimi, Irak'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Suudi Arabistan, tedbir amacıyla petrol hattının geçici olarak kapatıldığını belirtti. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SALDIRIYI KINADI

Saldırıya Türkiye de kayıtsız kalmadı. Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyor, Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunu takdirle karşılıyoruz.

"BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDEN BU SALDIRILAR SONA ERDİRİLMELİ"

Irak Hükümeti'nin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumlularının tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyuyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan dün, Riyad ve Medine bölgelerinde ülkenin Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın perşembe günü Irak’tan geldiği belirtilen insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıklamıştı. Saldırılarda bazı kişilerin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Zeydi’nin talebi üzerine bu aşamada karşılık vermeme kararı aldığını ve Bağdat’a, Irak topraklarından Suudi Arabistan ve komşu ülkelere yönelik saldırıların önlenmesi için gerekli adımları atma fırsatı tanındığını açıklamıştı.

Riyad ayrıca egemenliğini, güvenliğini, tesislerini, vatandaşlarını ve ülkede yaşayanları korumak için gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu bildirmişti. Ayrıca Suudi Arabistan, saldırıya uğrayan petrol hattını geçici olarak kapatma kararı almıştı.

DOĞU-BATI PETROL BORU HATTI NEDİR?

"Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Suudi Arabistan'ın en önemli ham petrol taşıma hatlarından biri.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco tarafından işletilen hat, ülkenin doğusundaki Abkayk bölgesinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya kadar yaklaşık 1200 kilometre uzanıyor.

Tamamı Suudi Arabistan sınırları içinde bulunan hat, ham petrolü ülkenin doğusundaki üretim ve işleme merkezlerinden Kızıldeniz kıyısındaki rafineri ve ihracat tesislerine taşıyor.

Petroline, Suudi Arabistan'a petrolü Hürmüz Boğazı'ndan deniz yoluyla geçirmek zorunda kalmadan Kızıldeniz'e ulaştırabileceği kara üzerinden alternatif bir güzergah sağlıyor.

ABD-İran çatışmasının Hürmüz Boğazı'nı etkisiz hale getirmesi sonrası Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı daha da kritik bir önem arz ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    İsrail iş başında 4 0 Yanıtla
  • ahmet arslan ahmet arslan:
    En güzel ve en iyi kınayan ülke ödülünü bize vermeleri gerekiyor çünkü hiç bir ülke bizden daha iyi kinayamiyor 2 0 Yanıtla
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