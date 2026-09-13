Bursa Yenişehir'de ters şeride giren alkollü tır motosiklete çarptı, 2 genç öldü - Son Dakika
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Bursa Yenişehir'de ters şeride giren alkollü tır motosiklete çarptı, 2 genç öldü

Bursa Yenişehir\'de ters şeride giren alkollü tır motosiklete çarptı, 2 genç öldü
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alkollü tır sürücüsünün ters şeride girerek motosiklete çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı. Kazada tır sürücüsünün 2.53 promil alkollü olduğu tespit edilirken, jandarma inceleme başlattı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alkollü tır sürücüsünün ters şeride girerek motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 genç hayatını kaybederken, 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 20.00 sıralarında Yenişehir-İnegöl kara yolunda meydana geldi. Recep Ö. (29) yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı tır, iddiaya göre ters şeride girerek Remzi Manaoğlu'nun (18) kullandığı 16 BTV 736 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Muhammed Yusuf Ezel (19) ve Remzi Manaoğlu hayatını kaybederken, hafif yaralanan K. isimli şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü Recep Ö.'nün yapılan kontrolde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yenişehir, 3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Yenişehir'de ters şeride giren alkollü tır motosiklete çarptı, 2 genç öldü - Son Dakika

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