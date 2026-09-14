Çanakkale'de 5 yıl ağrı kesici kullanan adam, eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Çanakkale'de 5 yıl ağrı kesici kullanan adam, eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu

Çanakkale\'de 5 yıl ağrı kesici kullanan adam, eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Yalçın Arslan, 5 yıl boyunca kontrolsüz ağrı kesici kullanması nedeniyle böbrek yetmezliği tanısı aldı. 18 yıllık eşi Seval Arslan'ın bağışladığı böbrekle nakil olan Arslan, yeniden sağlığına kavuştu.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 5 yıl boyunca baş ağrısı nedeniyle kontrolsüz ağrı kesici kullanan Yalçın Arslan (47), böbrek yetmezliği tanısı konulmasının ardından eşi Seval Arslan'ın (39) bağışladığı böbrekle yeniden sağlığına kavuştu.

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Yalçın Arslan, yaklaşık 5 yıl önce şiddetli baş ağrıları nedeniyle düzenli olarak ağrı kesici kullanmaya başladı. Yaklaşık 5 ay önce şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle acil servise başvuran Arslan'a yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Kendisine böbrek nakli veya diyaliz seçenekleri sunuldu. Arslan, kadavradan organ nakli için beklemek yerine yakınlarından organ bağışında bulunulmasını istedi. 18 yıllık eşi Seval Arslan da böbreğini bağışlamayı kabul etti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi'ne başvuran çiftin yapılan tetkiklerinde Seval Arslan'ın donör olmaya uygun olduğu belirlendi. Yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirilen ameliyatla Seval Arslan'dan alınan böbrek, eşi Yalçın Arslan'a nakledildi. Naklin ardından Arslan, yeniden sağlığına kavuştu.

'BÖBREKLERDE YETMEZLİK OLDUĞU SAPTANIYOR'

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Yalçın Arslan'a canlıdan canlıya böbrek nakli yapıldığını belirterek, "Verici olarak eşi tek böbreğini bağışladı. Mustafa Bey'in hikayesinde ilginç bir taraf vardı. Kendisi uzun yıllardan beri baş ağrısı nedeniyle düzenli bir şekilde ağrı kesici kullanmaktaydı. Ağrı kesicilerin uzun dönem kontrolsüz bir şekilde kullanması böbreklere kan akışının azalmasına neden olarak böbrek hastalığı yapmaktadır. Mustafa Bey'de de yüksek tansiyonla birlikte uzun dönem ağrı kesici kullanımı böbrek hastalığına neden oldu. Ramazan Bayramı'nda fenalaşarak acil servise başvuruyor. Orada yapılan tetkiklerde böbreklerde yetmezlik olduğu saptanıyor ve böbrek nakli ya da diyaliz olmak üzere iki seçenek sunuluyor" dedi.

AĞRI KESİCİ UYARISI

Prof. Dr. Cabir Alan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki seçenek sunuluyor ancak ülkemizde organ bağış oranı oldukça düşük olduğu için kendisi kadavra listesine girmeyi kabul etmedi. Doğrudan doğruya yakınlarından organ talebinde bulundu. Eşi bu konuda bize talepte bulundu. Testlerini yaptık ve uygunluk saptanınca eşinden aldığımız sol böbreği kendisine naklettik. Şu anda böbrek değerleri tamamen normale döndü. Kendisini bugün taburcu edeceğiz. Vatandaşlarımızı özellikle ağrı kesici konusunda uyarmak istiyorum. Uzun dönem ve düzenli ağrı kesici kullanımı, eğer alt zeminde kişinin hipertansiyonu, diyabeti varsa mutlaka böbrek yetmezliği ya da böbrek hastalığıyla sonuçlanmaktadır. Bu ilaçları kullanmak zorunda olanların, dönem dönem doktora başvurup böbrek fonksiyonu testlerini yaptırmalarını temenni ediyorum."

'UZUN BİR SÜRE OLDUĞU İÇİN EŞİM DESTEK OLDU'

Yaklaşık 5 yıldır düzenli olarak baş ağrısı nedeniyle ağrı kesici kullandığını söyleyen Yalçın Arslan ise "Son 3-4 ay içinde hekime başvurduğumuzda baş ağrısının sebebinin böbrek yetmezliği olduğu belirlendi. Çok kısa bir sürede de organ nakline karar verdik. Ama kadavradan organ nakli için bekleme süresi uzun olduğu için eşim bu sürede bana destek oldu. Böbreğini vermeyi kabul etti ve nakil gerçekleşti. Organ nakli bekleyen çok sayıda hasta var. İnsanların bu konuda duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

'BAĞIŞ YAPMAK İSTEDİM'

5 ay önce eşinde böbrek rahatsızlığı olduğunu öğrendiklerini söyleyen Seval Arslan da "Kadavraya başvursak çok uzun bir süre bekleyecektik. veya diyalize girecekti. Ben de bağış yapmak istedim. 15 gün önce gayet başarılı bir ameliyatımız oldu. İkimiz de şu an çok sağlıklıyız. Buradan seslenmek istiyorum; kimse korkmasın. Toprak altında çürüyeceğinize bir insan sizin gözünüzle görsün, bir insan sizin böbreğinizle yaşasın. Lütfen bağış yapın. Hocalarımıza, ameliyatımızı gerçekleştiren bütün ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de 5 yıl ağrı kesici kullanan adam, eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

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