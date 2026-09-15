Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika
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Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı

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Mardin’in Artuklu ilçesinde 17 yaşındaki Gülizar Albayrak, ailesi tarafından evde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde tüfek ve boş kartuş ele geçirilirken, genç kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde 17 yaşındaki Gülizar Albayrak, yaşadığı evde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili polis ve savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olay sırasında evde tek başına olduğu öğrenilen Gülizar Albayrak, eve gelen ailesi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı

OLAY YERİNDE BOŞ KARTUŞ VE AV TÜFEĞİ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, 17 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin adreste gerçekleştirdiği aramalarda ise bir av tüfeği ile bu tüfeğe ait boş kartuş ele geçirildi.

Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmalarını tamamlamasının ardından Albayrak’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika

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