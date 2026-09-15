Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin

Bilal Erdoğan, Diyarbakır'da Amedspor taraftarlarıyla bir araya geldi. Buluşma sırasında futbol üzerine yapılan samimi sohbetten dikkat çeken bir diyalog ortaya çıktı.

"5-0 NE DEMEK? İNSAF ET BİRAZ YA"

Amedspor taraftarlarıyla sohbet eden Bilal Erdoğan, "5-0 ne demek? İnsaf et biraz ya. O zaman söz ver, Galatasaray'ı yenin" dedi.

"GALATASARAY'I DA YENECEĞİZ, BEŞİKTAŞ'I DA"

Amedspor taraftarları ise Erdoğan'ın sözlerine, "Galatasaray'ı da yeneceğiz, Beşiktaş'ı da" karşılığını verdi. Bunun üzerine Bilal Erdoğan'ın "Galatasaray daha önemli" demesi sohbetin dikkat çeken anı oldu.