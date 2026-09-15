Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin - Son Dakika
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Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin

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Bilal Erdoğan'ın Diyarbakır'da Amedspor taraftarlarıyla bir araya geldiği sırada futbol üzerine geçen diyalog dikkat çekti. 5-0'lık skor üzerinden taraftarlara takılan Erdoğan, "O zaman söz ver, Galatasaray'ı yenin" dedi. Taraftarların "Galatasaray'ı da yeneceğiz, Beşiktaş'ı da" yanıtı üzerine Erdoğan, "Galatasaray daha önemli" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, Diyarbakır'da Amedspor taraftarlarıyla bir araya geldi. Buluşma sırasında futbol üzerine yapılan samimi sohbetten dikkat çeken bir diyalog ortaya çıktı.

"5-0 NE DEMEK? İNSAF ET BİRAZ YA"

Amedspor taraftarlarıyla sohbet eden Bilal Erdoğan, "5-0 ne demek? İnsaf et biraz ya. O zaman söz ver, Galatasaray'ı yenin" dedi.

"GALATASARAY'I DA YENECEĞİZ, BEŞİKTAŞ'I DA"

Amedspor taraftarları ise Erdoğan'ın sözlerine, "Galatasaray'ı da yeneceğiz, Beşiktaş'ı da" karşılığını verdi. Bunun üzerine Bilal Erdoğan'ın "Galatasaray daha önemli" demesi sohbetin dikkat çeken anı oldu.

Bilal Erdoğan, Galatasaray, Diyarbakır, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Bayram Aydın Bayram Aydın:
    Bunun ne işi var orda hangi sıfatla orda 13 2 Yanıtla
  • Nazif Özer Nazif Özer:
    Denize düşen.... 10 3 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Bu tip hangi sıfatla, neci olarak, okullara, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kuruluşlarına gidip fasülye gibi nimetten sanıyor kendisini. 10 1 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    maçı yönetecek olanlara mesaj olarak kabul edelim mi? 10 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Oglum Bilal sen evdeki paralari sifirla baska islerle ugrasma 9 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin - Son Dakika
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