Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı - Son Dakika
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Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı

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Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen'in Trabzonspor karşısında oynayıp oynamayacağı merakla bekleniyordu. Tedavi süreci olumlu ilerleyen ve ağrıları azalan Nijeryalı yıldız için Okan Buruk kararını verdi. Osimhen, ilk 11'de başlamasa bile Trabzonspor kafilesinde yer alacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası yürütülen tedavi sürecinden olumlu haberler geliyor. Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Nijeryalı golcünün ağrılarının azaldığı belirtilirken, gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

OSIMHEN, OKAN BURUK'LA GÖRÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre Osimhen, Teknik Direktör Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu, ağrılarının azalması halinde Trabzonspor karşılaşmasında forma giymek istediğini Buruk'a iletti.

Osimhen'in durumunun maç gününe kadar yakından takip edileceği ve kendisini hazır hissetmesi halinde Trabzonspor karşısında forma giyebileceği belirtildi.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Okan Buruk'un ise Osimhen konusunda kararını verdiği aktarıldı. Deneyimli teknik adamın, şartlar ne olursa olsun Nijeryalı yıldızı Trabzonspor kafilesine dahil edeceği belirtildi.

Buna göre Osimhen, ilk 11'de yer almasa dahi takımla birlikte Trabzon'a gidecek. Yıldız golcünün maçta süre alıp almayacağı ise sağlık durumu ve ağrılarının seyrine göre netlik kazanacak.

Victor Osimhen, Trabzonspor, Galatasaray, Okan Buruk, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı - Son Dakika
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