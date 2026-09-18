İstinaf, Özge Bedir cinayetinde iki sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı

Burdur'da 2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hakkındaki karar istinaf mahkemesinde de değişmedi. Yerel mahkeme tarafından tutuklu sanıklar Tülay Alan ve Seray Öztürk'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile tutuksuz sanık Adnan B. hakkında verilen beraat kararı istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Olay, Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde 10 Haziran 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Tülay Alan (22), arkadaşı Seray Öztürk (25) ile birlikte daha önce gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Adnan B.'nin (35) evinin bulunduğu siteye gitti. Seray Öztürk site önünde beklerken, Tülay Alan binaya girerek Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile görüşmek istedi. Kapıda yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Tülay Alan, çıkan arbedede Bedir'i boğazından ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra Seray Öztürk'nün ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açtıklarında Özge Bedir'i evin koridorunda kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Tülay Alan'ın "tasarlayarak kasten öldürme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından yargılanması talep edildi. Savcılık, bu suçlar çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanık Seray Öztürk hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, maktul Özge Bedir'in eşi Adnan B.'nin de "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.

Her iki sanığı da müebbet cezası verilmişti

Burdur'da görülen davada mahkeme heyeti, Tülay Alan'ı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, "konut dokunulmazlığını ihlal" ile "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından da toplam 8 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Seray Öztürk hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

İstinaf mahkemesi kararı onadı

Yerel mahkemenin kararının ardından dosyanın istinaf incelemesi tamamlandı. İstinaf mahkemesi, dosya kapsamında yaptığı değerlendirmede yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Böylece Tülay Alan ve Seray Öztürk hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile Adnan B. hakkındaki beraat kararı istinaf aşamasında da aynı şekilde kaldı.

Öte yandan Tülay Alan hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçunun yanı sıra "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından verilen toplam 8 yıl 6 aylık hapis cezası da istinaf mahkemesince onandı.