KKTC açıklarındaki gemi kazası soruşturmasında 9 şüpheli 7 gün daha tutuklu kaldı - Son Dakika
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KKTC açıklarındaki gemi kazası soruşturmasında 9 şüpheli 7 gün daha tutuklu kaldı

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KKTC açıklarındaki gemi kazası soruşturmasında 9 şüpheli 7 gün daha tutuklu kaldı
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KKTC'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Mahkemede geminin 17 Haziran'da su aldığı ve sol ön ucunda kırık bulunduğu, bakım gördüğü Adana'daki tersanenin de soruşturmaya dahil edildiği belirtildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmasında 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şirket direktörü A.Ö., kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.S., baş makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E., K.K., V.H. ve R.İ. hakkında 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla dördüncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kazada hayatını kaybedenler ile halen kayıp olan yolcuların yakınları, sabah saatlerinden itibaren adliye önünde toplandı. Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Aileler, mahkemeye getirilişleri sırasında hem şüphelilere hem de onları savunan avukatlara tepki gösterdi. Aileler, "Adalet arıyoruz. Bu işin peşini asla bırakmayacağız" diyerek soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Kazada 2 evladını kaybeden baba, "İki evladımın hesabını kim verecek?" sözleriyle tepkisini dile getirirken, başka bir aile yakını kaptana seslenerek, "Kaptanın gözümün içine bakarak konuşması lazım" dedi. Bir başka yakının ise "Hangi avukat bunları savunacak?" sözleriyle tepki gösterdiği görüldü.

'KIRIK KIZAK' SORUŞTURMANIN ODAĞINDA

Mahkemede soruşturmayla ilgili yeni teknik ayrıntılar da açıklandı. Polis, geminin 17 Haziran'da su aldığını ve sol ön uç kısmında kırık bulunduğuna ilişkin bulgular elde edildiğini belirtti.

Kırılan bölümün kaptan ve tayfa tarafından tamir edildiğine ilişkin fotoğrafın soruşturma dosyasına girdiği, yapılan tamirin niteliğinin araştırıldığı kaydedildi. Yardımcı kaptanın durumu Türkiye'deki yetkililere bildirdiğini söylediği de mahkemeye aktarıldı.

TERSANE DE SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Geminin 30 Nisan'da bakımdan çıktığı, 2 Haziran'da Türk Loydu tarafından sertifikalandırıldığı, 17 Haziran'da ise geminin uç kısmında kırık meydana geldiğine ilişkin bulgular bulunduğu bildirildi.

Polis, geminin bakım gördüğü Adana'daki tersanenin de soruşturmaya dahil edildiğini, burada görev yapan kişiler ile bakım ve onarım kayıtlarının incelendiğini bildirdi.

Mahkemede ayrıca mürettebata gerekli eğitimlerin verilip verilmediği gündeme geldi. Geminin seyir defterinin batıkla birlikte denizde olduğu, şirketten talep edilen bazı kayıtlara ise teknik sorun nedeniyle henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

Mahkeme, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini dikkate alarak 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Kaynak: DHA
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