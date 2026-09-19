Uğurcan Çakır sahaya çıktı, Trabzon'da olanlar oldu! Çalan şarkı büyük ses getirir - Son Dakika
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Uğurcan Çakır sahaya çıktı, Trabzon'da olanlar oldu! Çalan şarkı büyük ses getirir

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Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki derbi öncesinde Papara Park’ta dikkat çeken anlar yaşandı. Eski Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ısınmak için sahaya çıkarken, Galatasaraylı kalecilerin zemine gelmesiyle stadyumda göndermeli bir şarkı çaldı. İşte detaylar...

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki derbi öncesinde Papara Park’ta dikkat çeken anlar yaşandı. Eski bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır’ın ısınmak için sahaya çıkışı, taraftar tepkilerine ve göndermeli bir şarkıya sahne oldu.

TRABZONSPOR'DAN UĞURCAN'A GÖNDERME

Galatasaray kalecileri ısınmaya çıkarken tribünlerdeki atmosfer bir anda hareketlendi. Trabzonspor’un eski file bekçisi Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla Papara Park zeminine adım attığında taraftarlar kendisine tepki gösterdi. Kalecilerin sahaya çıkmasıyla birlikte stadyum hoparlörlerinden “Katıla Katıla” şarkısı çalındı. Bu seçim, eski takımına karşı oynayan Çakır’a yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

''SEZONUN EN İYİ KALECİSİ GELİYOR''

Öte yandan Trabzonspor’un yıldız kalecisi Andre Onana sahaya çıktığında ise hoparlörlerden “Süper Lig’in en iyi kalecisi geliyor” anonsu yapıldı. Bu anons da derbi öncesi gerilimi artıran detaylardan biri oldu.

Uğurcan ÇakırGalatasarayTrabzonsporPapara ParkTrabzonFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    hamsiler şovunuzu sahada görelim. her sene fenere karılık yapayisunuz 10 10 Yanıtla
  • mustafa faki mustafa faki:
    Terbiyesizlikten başka bişey değil dünyanın parasını kazanmışlar adamdan şu yaptıklarına bak, uğurcana gelene kadar yönetime sallayaydınız o zaman satmasaydı. Nasıl bir kafa ya. 3 0 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    yahu 36 m e para kazandırmış. satmasaydın kardeşim o zaman. 2 0 Yanıtla
  • Necmi K Necmi K:
    Kaşıntısı olanı hem kaşırız hem sirkeriz .Tercih senin hangisini istersen ender. 0 0 Yanıtla
  • Ali Karakullukçuoğlu Ali Karakullukçuoğlu:
    Hiç görmedik 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Uğurcan Çakır sahaya çıktı, Trabzon'da olanlar oldu! Çalan şarkı büyük ses getirir - Son Dakika
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