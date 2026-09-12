ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı

ABD\'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı
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ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Demokrat Temsilci Ilhan Omar hakkında yıllardır tartışılan “kardeşiyle evlendiği” iddiasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Mullin, incelemenin yalnızca evlilik iddiasıyla sınırlı olmadığını, Omar ve ailesinin ABD’ye göç sürecinde olası yasa dışı işlemlerin de araştırıldığını söyledi

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Demokrat Temsilci Ilhan Omar hakkında yıllardır gündemde olan “kardeşiyle evlendiği ve onu ABD'ye getirdiği” iddiasının federal makamlar tarafından soruşturulduğunu açıkladı. Mullin, incelemenin yalnızca evlilik iddiasıyla sınırlı olmadığını, Omar'ın ailesinin ABD'ye göç sürecinde olası başka usulsüzlüklerin de araştırıldığını söyledi.

MULLIN: BU DEVAM EDEN BİR SORUŞTURMA

Mullin, muhafazakar yorumcu Benny Johnson'a yaptığı açıklamada Omar hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü belirterek, “Bu devam eden bir soruşturma” dedi.

İç Güvenlik Bakanı, yetkililerin Omar'ın geçmişte Ahmed Nur Said Elmi ile yaptığı evliliğe ilişkin iddiaları incelediğini savundu. Mullin, Omar'ın Elmi ile kardeş olduğu iddia edilen kişiyi ABD'ye getirmek amacıyla evlendiğini öne sürdü.

“SADECE EVLİLİK MESELESİ DEĞİL”

Mullin, soruşturmanın kapsamının daha geniş olduğunu da belirtti. Omar'ın ailesinin ABD'ye göç süreci ve bu süreçte “olası yasa dışı faaliyetler” bulunup bulunmadığının da araştırıldığını söyledi.

Mullin, soruşturma sonucunda federal yasalara aykırı bir durum tespit edilmesi halinde bunun siyasi bir soruşturma olarak değil, kanıtlanan bir hukuk ihlali üzerinden yürütüleceğini savundu.

ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı

İDDİA YILLARDIR GÜNDEMDE

Omar'ın 2009 yılında Ahmed Nur Said Elmi ile yaptığı evlilik üzerinden ortaya atılan “kardeşiyle evlendi” iddiası yıllardır ABD siyasetinde tartışılıyor. Omar ise bu iddiayı defalarca reddetti. Geçmişte yapılan araştırmalarda ise iddiayı kesin olarak doğrulayacak ya da çürütecek yeterli kanıt bulunamadığı belirtilmişti.

Öte yandan ABD'deki federal makamların Omar'ın göçmenlik geçmişine ilişkin kayıtları incelediğine dair gelişmeler daha önce de gündeme gelmişti. ICE, Ağustos ayında söz konusu kayıtların paylaşılması talebini, devam eden “uygulama işlemlerini” gerekçe göstererek reddetmişti.

HENÜZ SUÇLAMA YOK

Mullin'in açıklamalarına rağmen Omar hakkında bu iddialar nedeniyle kamuya açık şekilde duyurulmuş bir ceza davası veya suçlama bulunmuyor. Soruşturmanın sonucunda herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı ise incelemenin tamamlanmasının ardından netleşecek.

ABD KONGRESİ'NİN İLK MÜSLMAN KADIN ÜYELERİNDEN BİRİ

İlhan Omar ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk Müslüman kadınlardan biri. Somali kökenli Amerikalı siyasetçi, inancını ve başörtülü kimliğini açıkça taşıması ile tanınıyor. 2019'dan bu yana da senatoda görev yapıyor.  

Omar'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gergin bir ilişkisi var. Trump, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın "dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiğini" defalarca yineledi. 

Amerika Birleşik Devletleri, John Kelly, Evlilik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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