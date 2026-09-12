Trabzonspor\'da liste 3\'e düştü! Teknik direktör adayları bomba

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. Hüseyin Çimşir'in geçici olarak takımın başına geçtiği bordo-mavililerde yeni hoca için çalışmalar devam ediyor.

LİSTE 3 İSME DÜŞTÜ

Sözcü'de yer alan habere göre Trabzonspor'un gündemine çok sayıda teknik direktör gelirken, yapılan değerlendirmelerin ardından liste 3 isme kadar indi. Bordo-mavililerin üzerinde durduğu isimlerin Ernesto Valverde, Steven Gerrard ve Laurent Blanc olduğu belirtildi.

3 DİKKAT ÇEKİCİ ADAY

Trabzonspor'un teknik direktör adayları şöyle:

Ernesto Valverde

Steven Gerrard

Laurent Blanc

Bordo-mavili yönetimin teknik direktör konusunda kararını milli takım arasına kadar vermesinin beklendiği ifade edildi.

ÖNCE KONYASPOR, ARDINDAN GALATASARAY

Teknik direktör arayışlarının devam ettiği Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, milli ara öncesindeki bir sonraki karşılaşmasında ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.