Trabzonspor'da liste 3'e düştü! Teknik direktör adayları bomba - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'da liste 3'e düştü! Teknik direktör adayları bomba

Trabzonspor\'da liste 3\'e düştü! Teknik direktör adayları bomba
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Bordo-mavililerin listesinin 3 isme kadar düştüğü belirtilirken; Ernesto Valverde, Steven Gerrard ve Laurent Blanc'ın üzerinde durulduğu öne sürüldü.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. Hüseyin Çimşir'in geçici olarak takımın başına geçtiği bordo-mavililerde yeni hoca için çalışmalar devam ediyor.

LİSTE 3 İSME DÜŞTÜ

Sözcü'de yer alan habere göre Trabzonspor'un gündemine çok sayıda teknik direktör gelirken, yapılan değerlendirmelerin ardından liste 3 isme kadar indi. Bordo-mavililerin üzerinde durduğu isimlerin Ernesto Valverde, Steven Gerrard ve Laurent Blanc olduğu belirtildi.

3 DİKKAT ÇEKİCİ ADAY

Trabzonspor'un teknik direktör adayları şöyle:

  • Ernesto Valverde
  • Steven Gerrard
  • Laurent Blanc

Bordo-mavili yönetimin teknik direktör konusunda kararını milli takım arasına kadar vermesinin beklendiği ifade edildi.

ÖNCE KONYASPOR, ARDINDAN GALATASARAY

Teknik direktör arayışlarının devam ettiği Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, milli ara öncesindeki bir sonraki karşılaşmasında ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Ernesto Valverde, Steven Gerrard, Laurent Blanc, Fatih Tekke, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da liste 3'e düştü! Teknik direktör adayları bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Steven Gerrard olursa çok iyi olur şampiyonluk mücadelesi verir Trabzonspor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza Acılı annenin ’adalet’ feryadı yürek dağladı Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza! Acılı annenin 'adalet' feryadı yürek dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan
Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
İmamoğlu’na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir
MEB’de mülakat gizemi: Adaylar 7 aydır takvimi bekliyor MEB'de mülakat gizemi: Adaylar 7 aydır takvimi bekliyor

15:39
Hastanede gerginlik Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
15:34
Adı Trabzonspor ile anılmıştı Pep Guardiola kararını verdi
Adı Trabzonspor ile anılmıştı! Pep Guardiola kararını verdi
15:19
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü! Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
14:54
Ev sahibi çift toprağa verildi Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
14:37
“İyilik var“ platformu hayata geçti Bilal Erdoğan’dan tanıtım törenine damga vuran sözler
"İyilik var" platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler
14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 15:59:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da liste 3'e düştü! Teknik direktör adayları bomba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement