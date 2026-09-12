Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış - Son Dakika
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Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

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"Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan'ın düğününde takılan altınlarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri, Van Muradiye'de düzenledikleri operasyonda düğünde takıldığı belirtilen altınları bir evin odunluk bölümündeki valizde buldu. Altınlara el konulurken ev sahibi gözaltına alındı.

Düğünde takılan altınların nerede olduğu, Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada ortaya çıktı. Polis, altınları bir evin odunluğundaki valizin içerisinde ele geçirdi. Tançalan, yakalandıktan sonra ifadesinde düğünde takılan altınları  Muradiye ilçesindeki tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını iddia ederek, "altınları düğünden sonra iade ettik" demişti.

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

ALTINLAR ODUNLUKTAKİ VALİZDEN ÇIKTI

Van'da "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan'ın düğününe ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışma sonucunda Muradiye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada odunluk bölümüne yöneldi. Burada bulunan bir valizin içerisinden Tançalan çiftinin düğününde takıldığı belirtilen altınlar çıktı. Ekipler altınlara el koyarken ev sahibini gözaltına aldı.

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

66 BİLEZİK, METRELERCE ZİNCİR VE ALTIN KEMER

Aramada ortaya çıkan ziynet eşyalarının miktarı dikkat çekti. Polis ekipleri 66 adet çeşitli ebatlarda altın olduğu değerlendirilen bilezik, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zincir ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda zincir kolye buldu. Bunların yanı sıra büyük set gerdanlık, altın olduğu değerlendirilen kemer, bileklikler, künyeler, yüzükler, küpeler ve kol düğmeleri ele geçirildi. Aramada ayrıca üzerinde "örnektir" ibaresi bulunan, toplam 67,5 gram ağırlığındaki farklı gramajlarda külçe görünümlü materyaller bulundu.

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

TL, DOLAR, EURO VE BAE PARASI BULUNDU

Operasyonda yalnızca ziynet eşyaları çıkmadı. Polis ekipleri aynı yerde 90 bin 800 TL, 4 bin 300 euro, 12 bin 50 ABD doları ve 89 bin BAE parası ele geçirdi. Dosya kapsamında farklı meblağlarda 3 çek ile üzerinde isim ve rakamların bulunduğu iki sayfalık ajanda kağıdına da el konuldu.

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNÜN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLADI

Çağla Öz ile "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın Van'da düzenlenen düğününe ait görüntülerin dikkat çekmesinin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

ÇAĞLA ÖZ TANÇALAN HALEN ARANIYOR

Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verildi. Çağla Öz Tançalan'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda adı geçen kişilerle ilgili de işlemler yapıldı. Çağla Öz Tançalan'ın annesi N.O. İstanbul'da, M.S.T. ise Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Kaynak: DHA

Muradiye, Gündem, Polis, Van, Son Dakika

Son Dakika Gündem Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Bayrak Mustafa Bayrak:
    Millet asgari ücretle geçinmeye çalışıyor..bunlar bu kadar altını nerden bulmuş 0 0 Yanıtla
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