"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında - Son Dakika
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"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında

"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ailem Güvende" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda "Zenne Arif" olarak tanınan Arif Saçlı, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli olarak yürütülen "Ailem Güvende" soruşturmaları kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, kamuoyunda "Zenne Arif" olarak tanınan Arif Saçlı'yı gözaltına aldı.

"ZENNE ARİF" GÖZALTINDA

Emrullah Erdinc'in haberine göre soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Arif Saçlı'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Saçlı hakkında hangi suçlama veya suçlamaların yöneltildiğine ilişkin şu aşamada ayrıntılı bilgi verilmedi.

"AİLEM GÜVENDE" SORUŞTURMALARI 15 İLİ KAPSIYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada "Ailem Güvende" operasyonlarının 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsadığını duyurmuştu.

Gürlek, çalışmalar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Soruşturmalarda fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiği belirtilmişti.

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarının ardından eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

MİKA CAN RAUN HAKKINDA DA KARAR ÇIKMIŞTI

Soruşturmanın İstanbul ayağında ise fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirilmişti. Kararın erişim sağlayıcıları tarafından uygulanmasının beklendiği bildirilmişti.

İzmir'deki son gelişmeyle birlikte "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında bu kez kamuoyunda "Zenne Arif" olarak bilinen Arif Saçlı'nın gözaltına alındığı açıklandı.

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Son Dakika İstanbul 'Ailem Güvende' operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Devrim Akcakaya Devrim Akcakaya:
    Bi bitmediniz 1 0 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    bu ne lan tövbe tövbe 0 0 Yanıtla
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