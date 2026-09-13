Fenomen Mika Can Raun\'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan "Ailem Güvende" operasyonuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsadığı açıklanan operasyonlar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmişti.

MİKA CAN RAUN'UN HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Soruşturma kapsamında fenomen Mika Can Raun hakkında da yeni bir karar alındı.

Burak Doğan'ın haberine göre Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildiği bildirildi. Kararın erişim sağlayıcıları tarafından kısa süre içerisinde uygulanması bekleniyor.

OPERASYON 15 İLİ KAPSIYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ailem Güvende" operasyonlarının İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Toplam 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, soruşturmaların fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetleri kapsadığını bildirmişti.

Soruşturmalar kapsamında eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken çok sayıda hesap ve internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştı.

MİKA CAN RAUN KİMDİR?

Mika Can Raun, 9 Temmuz 2001'de İstanbul Büyükada'da dünyaya geldi. Dijital platformlarda ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Raun, Marmara Üniversitesi'nde Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı alanında eğitim gördü. Raun, daha önce yaptığı açıklamalar ve yayımladığı videolarla da birçok kez gündeme geldi.