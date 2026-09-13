Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi

Fenomen Mika Can Raun\'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen "Ailem Güvende" operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi. Kararın erişim sağlayıcıları tarafından kısa süre içinde uygulanması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan "Ailem Güvende" operasyonuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsadığı açıklanan operasyonlar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmişti.

MİKA CAN RAUN'UN HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Soruşturma kapsamında fenomen Mika Can Raun hakkında da yeni bir karar alındı.

Burak Doğan'ın haberine göre Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildiği bildirildi. Kararın erişim sağlayıcıları tarafından kısa süre içerisinde uygulanması bekleniyor.

Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi

OPERASYON 15 İLİ KAPSIYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ailem Güvende" operasyonlarının İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Toplam 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, soruşturmaların fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetleri kapsadığını bildirmişti.

Soruşturmalar kapsamında eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken çok sayıda hesap ve internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştı.

MİKA CAN RAUN KİMDİR?

Mika Can Raun, 9 Temmuz 2001'de İstanbul Büyükada'da dünyaya geldi. Dijital platformlarda ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Raun, Marmara Üniversitesi'nde Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı alanında eğitim gördü. Raun, daha önce yaptığı açıklamalar ve yayımladığı videolarla da birçok kez gündeme geldi.

Mika Can Raun, Operasyon, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Mika Can Raun Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • katanank06@gmail.com [email protected]:
    Bu kişileri kim niye takip eder...bi insanin gelişimine nasil bir katkısı olabilir bu tarz davranışları olan birisinin 1 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Opere eden estetik cerraha 8-10 tane oscar vermek lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nı açmak için şartlarını açıkladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı

11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket AK Partili isim rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi
09:40
Özgür Özel’in “Hesap verecekler“ çıkışına AK Parti’den çok sert tepki
Özgür Özel'in "Hesap verecekler" çıkışına AK Parti'den çok sert tepki
09:09
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
09:09
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
08:28
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü İkisi de hayatını kaybetti
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 11:40:08. #7.12#
SON DAKİKA: Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement