Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü - Son Dakika
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Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü

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Yemen'de hükümet güçleri, Husilere ait mevzi, askeri araç ve unsurların hava saldırılarıyla hedef alındığını ve Taiz'in batısında 5 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Yemen'de hükümet güçleri, Husilere ait mevzi, askeri araç ve unsurların hava saldırılarıyla hedef alındığını ve Taiz'in batısında 5 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Yemen ordusuna bağlı "September Net" internet sitesinin haberine göre, hava kuvvetleri Taiz vilayetindeki Zubab kenti ile kuzey cephelerinde Husilere ait unsurlar, silahlar ve askeri araçları hedef aldı.

Haberde, Husilere ait bazı araç ve silahların imha edildiği, bazı unsurların etkisiz hale getirildiği belirtilirken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan hükümete bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, Taiz'in batısında Husilere ait 5 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Vatan Kalkanı Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Birinci Tümen bünyesindeki 6. Tugayı'nın, Taiz'in batısındaki Vaziye cephesinin El-Ağbera bölgesinde Husilere ait 5 İHA'yı "saha çatışması" sırasında düşürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, olayın ayrıntılarına yer verilmedi.

Yemen ordusu, gece saatlerinde de Taiz vilayetinin Zubab ilçesi yakınlarındaki Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü - Son Dakika

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