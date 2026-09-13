Karadeniz’deki saldırı riski nedeniyle ilerleyemeyen gemiler, İstanbul açıklarını adeta otoparka çevirdi - Son Dakika
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Karadeniz’deki saldırı riski nedeniyle ilerleyemeyen gemiler, İstanbul açıklarını adeta otoparka çevirdi

Karadeniz’deki saldırı riski nedeniyle ilerleyemeyen gemiler, İstanbul açıklarını adeta otoparka çevirdi
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Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan gerilim deniz ticaretini durma noktasına getirdi. Güvenlik endişeleri nedeniyle Karadeniz'e açılamayan çok sayıda ticaret gemisi, İstanbul'daki demirleme sahalarını adeta devasa bir gemi parkına çevirdi.

Rusya-Ukrayna geriliminin Karadeniz'deki deniz ticaretine etkisi Marmara'ya kadar uzandı. Transbosphor Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can, güvenlik endişeleri nedeniyle Karadeniz'e geçemeyen çok sayıda ticaret gemisinin Marmara'da beklediğini belirterek, krizin uzaması halinde Türk denizcilik sektörünün ve Boğaz geçiş gelirlerinin ciddi kayıplarla karşılaşabileceğini söyledi.

"DEMİR SAHALARI DOLDU"

Karadeniz'deki güvenlik sorunlarının gemi trafiğini ciddi şekilde etkilediğini belirten Mustafa Can, Marmara'daki demir sahalarının dolduğunu söyledi.

Can, "Ukrayna, bayrak ayrımı yapmaksızın Rusya bağlantılı gördüğü her gemiyi hedef alıyor. Bu durum Karadeniz ticaretimizi neredeyse tamamen durdurdu. Normal şartlarda 72 saat süren geliş kontrolleri tamamlanan gemilerin yüzde 90'ı, demir sahaları tamamen dolduğu için Marmara Denizi açıklarında 'drift' yaparak beklemek zorunda kalıyor" dedi.

"4 AYDA 206 GEMİ VURULDU"

Karadeniz'deki saldırıların Türk sahipli filoyu da etkilediğini savunan Can, son 4 ayda bölgede 206 geminin vurulduğunu, bunların yaklaşık 40'ının Türk sahipli veya Türk bayraklı olduğunu öne sürdü.

Bölgede yaklaşık 150 nehir-deniz tipi Türk gemisinin bulunduğunu belirten Can, bu gemilerin başka rotalara yönlendirilememesi nedeniyle sefer yapamaz hâle geldiğini söyledi. Can, sürecin 3-4 ay daha devam etmesi durumunda filonun büyük zarar görebileceği uyarısında bulundu.

ÇEVRE FELAKETİ UYARISI

Ham petrol taşıyan tankerlerin hedef alınmasının çevresel risk oluşturduğunu belirten Can, olası bir saldırıda denize sızacak petrolün Türk Boğazlarına doğru ilerleyebileceğini ifade etti.

Lojistik rotalarındaki aksamanın daha pahalı alternatif güzergâhların kullanılmasına neden olacağını söyleyen Can, bunun navlun fiyatlarını artırarak enflasyonu olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

"1 MİLYAR DOLARDAN 200 MİLYON DOLARA DÜŞEBİLİR"

Can, Boğazlardan geçen gemi sayısının günlük ortalama 200 seviyesinden 30-40'a kadar gerilediğini öne sürdü. Türkiye'nin Boğazlardan elde ettiği yıllık gelirin 800 milyon doları aştığını ve 1 milyar dolara yaklaştığını belirten Can, krizin sürmesi durumunda bu rakamın 200 milyon dolar seviyelerine düşebileceğini savundu.

YENİ "TİCARET KORİDORU" ÇAĞRISI

Mustafa Can, çözüm için Türkiye'nin öncülüğünde daha önce oluşturulan Tahıl Koridoru'na benzer yeni bir "Ticaret Koridoru" kurulması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının konuyla yakından ilgilendiğini belirten Can, İstanbul Ticaret Odasından da sektöre destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Karadeniz, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Rusya, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karadeniz’deki saldırı riski nedeniyle ilerleyemeyen gemiler, İstanbul açıklarını adeta otoparka çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz’deki saldırı riski nedeniyle ilerleyemeyen gemiler, İstanbul açıklarını adeta otoparka çevirdi - Son Dakika
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