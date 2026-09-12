Bursa'da ters yöne giren kadın sürücü polise direndi, gazetecilere tükürdü - Son Dakika
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Bursa'da ters yöne giren kadın sürücü polise direndi, gazetecilere tükürdü

Bursa\'da ters yöne giren kadın sürücü polise direndi, gazetecilere tükürdü
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Osmangazi ilçesinde anayolda ters yönde ilerlerken durdurulan kadın sürücü, erkek arkadaşıyla birlikte polis ekiplerine direndi. Gazetecilere tüküren, polis aracına saldıran ve bayılma numarası yapan kadın, anayola fırlayınca araçların altında kalmaktan polisler tarafından son anda kurtarıldı.

Bursa'da anayolda ters yola giren kadın sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanınca ortalığı birbirine kattı. Yanındaki erkek arkadaşıyla birlikte ekiplere direnen kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı. Bir ara bayılma numarası yapan şüpheli, polislerin elinden kurtulup anayola fırladı. Seyir halindeki araçların altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Yaşanan panik dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Anayolda ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü Büşra A. ile yanındaki erkek arkadaşı, ekiplerin müdahalesiyle karşılaştı.

Bayılma numarası yaptı, gazetecilere tükürdü

Aydoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Sanatçıya böyle şeyler yakışıyor mu?' sorusu üzerine kameraya tükürürken bir yandan da polis ekiplerine tepki gösterdi. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı kadın, bir ara bayılma numarası yaparak yere yattı.

Kısa süre sonra yeniden ayağa kalkan kadın, polis aracına saldırdı. Ekiplerin müdahalesi sırasında ellerinden kurtulan Aydoğdu, bir anda anayola doğru koşmaya başladı.

Araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Anayola fırlayan kadın, seyir halindeki araçların arasında kalmak üzereyken, polis ekipleri peşinden koştu. Araçların çarpmasına ramak kala polisler kadını son anda yakalayarak yolun dışına çıkardı.

Öte yandan Büşra A., olay sırasında sanatçı olduğunu iddia etti. Yaşananlar ise çevrede bulunanların ve gazetecilerin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Osmangazi, 3. Sayfa, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ters yöne giren kadın sürücü polise direndi, gazetecilere tükürdü - Son Dakika

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