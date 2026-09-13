Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı - Son Dakika
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Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı

Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
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Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, tarım ve gıda sektöründe Türkiye ile işbirliğini ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Rainer'in 16-17 Eylül'de Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yayımlandı. Açıklamada, Türkiye'nin Almanya açısından önemli ve güvenilir bir ticaret ortağı olduğuna işaret edilerek, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin önemine işaret edildi.

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, tarım ve gıda sektöründe Türkiye ile işbirliğini ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"TÜRKİYE, ÖNEMLİ BR TİCARET ORTAĞI"

Alman Tarım Bakanlığından, Rainer'in 16-17 Eylül'de Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Türkiye'nin Almanya açısından önemli bir ticaret ortağı olduğuna işaret edilerek Rainer'in, Türkiye'deki temasları kapsamında Alman ve Türk iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya geleceği bildirildi.

ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİN ÖNEMİNE VURGU

Açıklamada Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmesine yer verilen Rainer, tarım ve gıda sektörünün ihracat imkanlarını genişletmeyi ve Türkiye ile işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

"Amacım, tarım ihracat stratejimiz kapsamında tarım ve gıda sektörümüz için yeni fırsatlar yaratmaktır." ifadesini kullanan Rainer, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin önemine işaret etti.

"TÜRKİYE, GÜVENİLİR TİCARET ORTAĞI"

Rainer, küresel ölçekte jeopolitik zorlukların yaşandığı bir dönemde güvenilir ticaret ortakları arasındaki işbirliğinin önem kazandığına dikkati çekerek "Özellikle küresel jeopolitik zorlukların yaşandığı bu dönemde Türkiye ve Almanya gibi güvenilir ticaret ortaklarının yakın işbirliği içinde olması büyük önem taşıyor." ifadesine yer verdi.

Rainer'in Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapacağı görüşmelerde tarım ve gıda sektörlerindeki ikili ilişkilerin yanı sıra ticari işbirliği imkanlarının ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı - Son Dakika

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