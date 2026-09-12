Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, yaklaşık 50 milyon TL değerindeki yeni Lamborghini Urus'u ile görüntülendi. Milli futbolcunun servet değerindeki yeni aracı dikkat çekti.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, yeni aracıyla görüntülendi. Yıldız futbolcunun tercihi, İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini'nin SUV modeli Urus oldu.

YAKLAŞIK 50 MİLYON TL

Orkun Kökçü'nün yeni satın aldığı Lamborghini Urus'un değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirtildi. Lüks otomobil, yüksek fiyatıyla dikkat çekti.

Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

YENİ ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Saha dışında yeni Lamborghini'siyle objektiflere yansıyan Beşiktaş kaptanının otomobil tercihi kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kökçü'nün yaklaşık 50 milyon TL'lik yeni oyuncağı gündem oldu.

Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Lamborghini, Orkun Kökçü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 146314 146314:
    bu futbol ile uğraşan, izleyen , maça giden , bam bam bağıran, maç deyince dünyayı durduranlar siz ne zaman alıyorsunuz lamborgjni... 13 0 Yanıtla
    mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Onlar almazlar, aldırırlar 3 0
  • Erdal Sağ Erdal Sağ:
    Lamborgini URUS BU ;) 1 1 Yanıtla
  • Amsterdamgurbetci Amsterdamgurbetci:
    super yorum.ben gitmiyorum stadyuma 0 0 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    1-2 m kaybetse görürüm onu 0 0 Yanıtla
  • Recep Kocak Recep Kocak:
    helal olsun koçum 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu
Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
Seferihisar’da rüşvet ve imar ağı: Başkana külçeyle altın gitmiş Seferihisar'da rüşvet ve imar ağı: Başkana külçeyle altın gitmiş

09:49
İsmail Kartal’ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı
İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı
09:46
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
09:34
CHP’li Gürsel Erol’dan Murat Kurum’a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı
CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı
09:31
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
09:21
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı
09:20
Yeni Parti kapanıyor mu Özgür Özel’e kötü haber
Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
09:17
Dünyayı sarsacak yeni kriz Hürmüz’ün ardından ikinci darbe
Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe
08:55
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
08:26
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
08:12
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar
İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
07:18
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 09:56:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement