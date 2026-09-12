Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, yaklaşık 50 milyon TL değerindeki yeni Lamborghini Urus'u ile görüntülendi. Milli futbolcunun servet değerindeki yeni aracı dikkat çekti.
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, yeni aracıyla görüntülendi. Yıldız futbolcunun tercihi, İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini'nin SUV modeli Urus oldu.
YAKLAŞIK 50 MİLYON TL
Orkun Kökçü'nün yeni satın aldığı Lamborghini Urus'un değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirtildi. Lüks otomobil, yüksek fiyatıyla dikkat çekti.
YENİ ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Saha dışında yeni Lamborghini'siyle objektiflere yansıyan Beşiktaş kaptanının otomobil tercihi kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kökçü'nün yaklaşık 50 milyon TL'lik yeni oyuncağı gündem oldu.
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