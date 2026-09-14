Milyonlarca çalışana müjde! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonlarca çalışana müjde! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı

Milyonlarca çalışana müjde! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti yapılmasını öngören Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda yer almadı. Böylece çalışanların maaşlarından yapılması planlanan ilave kesinti de şimdilik gündemden çıktı.

Milyonlarca çalışan ve işverenin gündemindeki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Hükümetin 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Programı'nda, kamuoyunda "ikinci emeklilik" olarak da bilinen TES'e yer verilmedi.

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı İsa Karakaş, yeni OVP'yi değerlendirerek uzun süredir gündemde bulunan sistemin rafa kaldırıldığını ifade etti.

MAAŞLARDAN YÜZDE 3 KESİNTİ ÖNGÖRÜLÜYORDU

Planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kapsamında çalışanların maaşlarından yüzde 3 oranında kesinti yapılması, işverenlerin de yüzde 3 oranında katkıda bulunması gündemdeydi. Sistemle çalışanlara mevcut emeklilik sistemine ek bir gelir oluşturulması hedefleniyordu. Ancak TES'in 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda yer almamasıyla birlikte maaşlardan yapılması gündemde olan ilave kesinti de şimdilik gündemden çıktı.

TES İÇİN TARİH DAHA ÖNCE DE ERTELENMİŞTİ

TES'in hayata geçirilmesine yönelik takvim daha önce de birkaç kez değişmişti. 2023'te yayımlanan OVP'de Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işveren katkısını da içeren TES'e dönüştürülmesi için 2024'ün son çeyreği hedeflenmişti. Bu hedef gerçekleşmeyince takvim 2025'e kaydırıldı. Ardından 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda sistem bir kez daha ertelendi. Yeni OVP'de ise TES başlığına yer verilmedi.

İSA KARAKAŞ: SİSTEM TAMAMEN TIKANDI

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TES'in mevcut ekonomik ve sosyal koşullarda hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını uzun süredir dile getirdiklerini belirtti.

Karakaş, TES konusunda henüz bir kanun teklifinin, hazırlanmış taslağın veya kamuoyuna açıklanmış net bir metnin bulunmadığına işaret ederek, sürecin sürekli ertelendiğini ve sonunda TES başlığının yeni OVP'den çıkarıldığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTEN YAPILACAK KESİNTİ 991 LİRAYI BULACAKTI

2026 yılında brüt asgari ücret 33 bin 30 TL, net asgari ücret ise 28 bin 75,50 TL olarak uygulanıyor. TES kapsamında brüt ücret üzerinden yüzde 3'lük çalışan katkısı alınması halinde asgari ücretli için aylık kesinti yaklaşık 991 TL olacaktı. Karakaş da ilave kesintinin özellikle dar gelirli çalışanların üzerindeki ekonomik yükü artıracağına dikkat çekti.

İŞVERENLERDEN DE YÜZDE 3 KATKI ALINACAKTI

Sistem yalnızca çalışanları değil işverenleri de yakından ilgilendiriyordu. TES'in hayata geçirilmesi durumunda çalışanların yüzde 3'lük katkısının yanı sıra işverenlerden de yüzde 3 oranında katkı alınması öngörülüyordu.

Karakaş, mevcut prim yüküne TES katkısının da eklenmesinin özellikle KOBİ'ler ve küçük işletmeler açısından ek maliyet oluşturacağını ifade etti.

YENİ OVP'DE TES YOK

Yeni Orta Vadeli Program'da TES'e yer verilmemesiyle çalışanların maaşlarından yapılması gündemde olan yüzde 3'lük ilave kesinti de şimdilik uygulanmayacak. Bununla birlikte OVP'de yer almaması, TES'in hukuken kalıcı biçimde kaldırıldığı anlamına gelmiyor; mevcut durumda sistemin hayata geçirilmesine yönelik yeni bir takvim bulunmuyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Orta vadeli program, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Milyonlarca çalışana müjde! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mehmet güler mehmet güler:
    müjdeye bak paramızdan kesinti yapmamaları müjde oluyor 18 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bumu müjde ağlanxak halimizle dalga gecmeyi bırakın 11 0 Yanıtla
  • kenan özkaya kenan özkaya:
    Cebimden kesecekleri bir parayı şimdi kesmiyorlar diye müjde neden müjde olsun. Para yatırsalar anlarım müjde olur. 5 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    tabi kazanarak deyil otoyollar sarılarak verilecek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi’nde arama başlatıldı Endonezya'da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi'nde arama başlatıldı
Kavacık üzümü bahçede 60, markette 200 lira Üretici aradaki fiyat uçurumuna isyan etti Kavacık üzümü bahçede 60, markette 200 lira! Üretici aradaki fiyat uçurumuna isyan etti
Fenomen Mika Can Raun’un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile ’Arap Osman’ el ele Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile 'Arap Osman' el ele
Karadeniz’deki saldırı riski nedeniyle ilerleyemeyen gemiler, İstanbul açıklarını adeta otoparka çevirdi Karadeniz’deki saldırı riski nedeniyle ilerleyemeyen gemiler, İstanbul açıklarını adeta otoparka çevirdi
Yemen’de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında "Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
Meteoroloji’den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı Öğleden sonrasına dikkat Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! Öğleden sonrasına dikkat

08:40
Ne şakaları var ne de acımaları Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor
Ne şakaları var ne de acımaları! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor
08:11
Ortalık fena karıştı Acun Ilıcalı için ihraç talebi
Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi
08:01
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Resmen madara oldu
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Resmen madara oldu
07:44
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar Yemen alev alev yanıyor
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor
06:58
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme Zamanaşımı kararı kaldırıldı
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı
06:42
“Vanlı Kara Haydar“ hakkında çok ağır iddialar Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü
"Vanlı Kara Haydar" hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü
06:27
Türkiye’nin hemen dibinde Meis Adası’nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
06:15
İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu Ekipler soruşturma başlattı
İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı
23:16
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
22:01
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
20:09
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 08:45:06. #7.12#
SON DAKİKA: Milyonlarca çalışana müjde! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement