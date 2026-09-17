Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, dünya şampiyonu - Son Dakika
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Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, dünya şampiyonu

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Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, dünya şampiyonu
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Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, finalde Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Türkiye Bilardo Federasyonu, Karakaşlı'yı tebrik etti.

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası’nda zafere ulaştı.

FİNALDE HOLLANDALI JETTEN'LE KARŞILAŞTI

Fransa’da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası’nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, final müsabakasında Hollandalı rakibi Karina Jetten ile karşılaştı. 

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, dünya şampiyonu

GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI DÜNYA ŞAMPİYONU

Rakibini 30-18'lik skorla mağlup eden Karakaşlı, dünya şampiyonu oldu. Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF), milli sporcu için tebrik mesajı yayımladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya şampiyonluğuyla dalgalandıran milli sporcumuz Güzin Müjde Karakaşlı’yı yürekten tebrik ediyor, bu büyük gurur için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, dünya şampiyonu
Dünya ŞampiyonasıTürkiyeFransaDünyaSporSon Dakika

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