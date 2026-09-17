Turizm cennetinden sağanak manzaraları: Caddeler nehre dönüştü, turistler sel sularında yüzdü - Son Dakika
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Turizm cennetinden sağanak manzaraları: Caddeler nehre dönüştü, turistler sel sularında yüzdü

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Fethiye’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış kentte su baskınlarına ve olumsuzluklara yol açarken, turizm merkezinde görülmemiş sahneler yaşandı. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından bastıran şiddetli yağmur sonrası caddeler adeta nehre dönerken, durumu eğlenceye çeviren yabancı turistler sel sularının içinde yüzdü.

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Fethiye’de başlayan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

HİSARÖNÜ’NDE YOL NEHİR OLDU

Sağanak yağışın en çok hissedildiği noktalardan biri olan Ölüdeniz Hisarönü bölgesinde ana caddeler su birikintileriyle kaplandı. Seyir halindeki minibüs, kamyonet ve otomobiller sel sularında ilerlemekte güçlük çekerken, dükkanların önü tam anlamıyla nehre dönüştü.

<a class='keyword-sd' href='/turizm/' title='Turizm'>Turizm</a> cennetinden sağanak manzaraları: Caddeler nehre dönüştü, turistler sel sularında yüzdü

SEL SULARINDA YÜZÜP EĞLENDİLER

Yolu kaplayan su birikintilerini gören yabancı turistler ise yağışı eğlenceye dönüştürdü. Yüzüstü sel sularına yatan ve akıntıda yüzen turistler çevredeki vatandaşların ve esnafın şaşkın bakışlarına neden oldu.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Turistlerin debisi yüksek su birikintisinde adeta "cadde raftingi" yaptığı ve yüzerek keyif çattığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Sel sularının çekilmesiyle birlikte bölgedeki yaşam normale dönmeye başladı.

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    bu fethiye de bir su kaç para verilen hizmet alt yapı yok fakat üstte heykeller cırıt atıyor 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Turizm cennetinden sağanak manzaraları: Caddeler nehre dönüştü, turistler sel sularında yüzdü - Son Dakika
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