Büşra bebek soruşturmasında yeni detaylar! Kıyafetleri 3 kilometre uzakta bulundu

Divriği'ye bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı (27), 10 Eylül saat 22.00 sıralarında 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 2026/567 sırasına kayden soruşturma başlattı.

KIYAFETLER ÇADIRA 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Arama faaliyetleri jandarma ekipleri tarafından iz takip köpeği ve dron desteğiyle, AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte yürütüldü.

Divriği Sulh Ceza Hâkimliği'nden alınan arama kararına istinaden çadır ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadı.

Buna karşılık çadıra yaklaşık 3 kilometre mesafede, çocuğa ait olduğu değerlendirilen t-shirt, zıbın ve alt bebek bezine ulaşıldı. Söz konusu materyaller mukayese amacıyla olay yeri inceleme ekipleri tarafından alındı.

KAMERALAR BOZUK ÇIKTI

Bölgede Kızılcaören ve Göndüren köylerinde tespit edilen kamera sistemlerine ulaşılarak detaylı incelemelere başlandı. Ancak kamera sistemlerindeki arıza nedeniyle bu aşamada herhangi bir iz ve emareye ulaşılamadı.

BUZLUKTAKİ ŞİŞELERDE SÜT, DOLAPTA BEBEK ŞAMPUANI

Köy muhtarını tanımadığı bir numaradan arayarak şüphe uyandıracak sorular sorduğu belirlenen Mehmet D. (40) gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde 13 Eylül'de yapılan aramada, bir odadaki elbise dolabı içerisinde 60 mililitrelik bebek şampuanı bulundu. Mutfaktaki buzdolabının buzluk bölümünde ise 2 adet 500 mililitrelik su şişesi içerisinde, bebek ya da anne sütü olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Evin banyosundaki 700 ve 750 mililitrelik iki bebek şampuanı ile şüphelinin cep telefonuna da el konuldu. Mehmet D. hakkında adli kontrol kararı verildi.

VETERİNERİN ARACININ TEK GEÇİŞ KAYDI

Annenin fotoğraflı teşhisi üzerine gözaltına alınan veteriner Mehmet Ç., ifadesinde Divriği ilçe merkezinde klinik işlettiğini, 2026 yılında Göndüren köyüne hiç gitmediğini ve çocuğun ailesini tanımadığını söyledi.

Yanında çalışan bir kişinin köyde duyduklarını aktarması üzerine olayı öğrenmek için tanıdığı bir jandarma personelini aradığını belirten Mehmet Ç., olayla ilgisinin bulunmadığını savundu.

13 Eylül'de Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen canlı teşhis işleminde anne Elif Balıkçı, Mehmet Ç.'yi bir kez daha "çadıra girip kızını götüren şahıs" olarak teşhis etti.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada iz ve emareye rastlanmadı. Üzerine kayıtlı beyaz renkli kamyonetin PTS kayıtlarının incelenmesinde ise aracın 10 Eylül saat 18.58'de Divriği-Zara karayolundan geçiş yaptığı, olay günü başkaca geçiş kaydının bulunmadığı belirlendi. Mehmet Ç. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YER GÖSTERMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Anne Elif Balıkçı'nın 14 Eylül'de savcılığa verdiği ve kızının babası tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını öne sürdüğü ifadesinin ardından aynı gün yer gösterme işlemi yapıldı. Ancak kayıp çocuğa ulaşılamadı.

KARDEŞİ ANLATTI: BÜŞRA'YI MEHMET'E SATACAĞIM

Koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirilen kardeşlerin 16 Eylül'de sosyal çalışmacılar eşliğinde alınan beyanları dosyaya girdi.

2017 doğumlu R.B., olay akşamı çadırın hemen altındaki arazide bir aracın durduğunu, ardından önceden tanıdığı ve ismini Mehmet olarak bildiği bir şahsın çadıra girip yanında yatan Büşra'yı kucaklayarak dışarı çıkardığını anlattı. O sırada annesinin keçilerin yanında, babasının ise hayvanları otlatmak için çadırdan uzakta olduğunu söyledi.

Daha önce anne, baba ve Mehmet arasında geçen konuşmalara şahit olduğunu belirten çocuk, babasının annesine "Büşra'yı Mehmet'e satacağım" dediğini, annesinin buna sert tepki gösterdiğini, babasının ise "Borçları kapatmak için Büşra'yı Mehmet'e vermemiz gerekiyor" dediğini ifade etti.

Konuşmanın sonunda Mehmet'in "Kararınızı verin, yakında tekrar gelirim ve Büşra'yı alıp Diyarbakır'a götürürüm" diyerek çadırdan ayrıldığını anlatan R.B., gösterilen fotoğraflar üzerinden Mehmet K.'yi "çadıra gelerek kardeşini götüren kişi" olarak teşhis etti.

"BATTANİYEYE SARILARAK ÇIKARILDI"

2018 doğumlu H.B. ise kardeşi Büşra'nın, çadırlarına gelen ve ismini Mehmet olarak bildiği şahıs tarafından battaniyeye sarılarak çıkarıldığını gördüğünü söyledi.

Anne ile baba arasında geçen konuşmada babasının borçlarını ödeyeceğini, Büşra'yı alacak kişinin ise Büşra'yı çok sevdiğini ve kendilerine geri vermeyeceğini duyduğunu belirten H.B., kendisine gösterilen fotoğraflara ise sessiz kaldı.

2021 doğumlu bir diğer kardeş, kardeşinin nerede olduğu sorulduğunda "Kurtlar götürdü" yanıtını verdi.

İLK İFADEDE "1 MİLYON TL BANKA BORCU" İDDİASI

Anne Elif Balıkçı'nın ilk ifadesinde, olay akşamı çadır bölgesine beyaz renkli bir aracın geldiğini, araçtan inen iki kişiden birinin çadırdan çocuğu alarak gittiğini ve çocuğun babası tarafından verildiğini öne sürdüğü belirtildi.

Elif Balıkçı bu ifadesinde babanın bankaya 1 milyon TL borcu olduğunu, bu nedenle çocuğu satmış olabileceğini, olayın kurgu olduğunu ve bunun bir akrabası tarafından kurgulandığını iddia etmişti. Anne daha sonra ifadesini iki kez daha değiştirdi.

AMCA, HALA VE KOMŞU DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Soruşturmadaki şüpheli sayısı 12'ye ulaştı. Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklu, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest, 1 kişi gözaltında bulunuyor. Uzaktan akraba konumundaki 1 kişi ise ifadesinin ardından doğrudan serbest bırakıldı.

Şüpheliler arasında bebeğin amcası, halası, halasının eşi ve oğlu ile bir komşusu da yer alıyor.

Baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı hakkında "çocuk altsoyu kasten öldürme", dört akraba hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 17 Eylül'de tutuklama kararı verildi.

Çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamlı biçimde sürüyor.