Berkan Kutlu yine çok uzaklardan attı, Kocaelispor 3 puana uzandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kocaeli'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren müsabakada ikinci yarıya hızlı başlayan Kocaelispor'da ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Berkan Kutlu, uzak mesafeden çok sert bir şut çıkardı. Kalecinin sahip olamadığı top ağlarla buluştu. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 76. dakikada Agyei'nin golüyşe skoru 2-0'a taşıdı ve maçın sonucunu tayin etti.

BERKAN KUTLU UZAK MESAFELERİ SEVİYOR

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken deneyimli orta saha Berkan Kutlu, Gaziantep FK ağlarına gönderdiği golle bu sezondaki 2. golüne ulaştı. Başarılı futbolcu, ligin ilk haftalarında oynanan Amedspor karşılaşmasında da yine ceza sahası dışından muazzam bir şutla ağları havalandırarak jeneriklik bir gole imza atmıştı.