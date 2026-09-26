Sakarya Serdivan'da restoran yangınına çok sayıda ekip sevk edildi, müdahale sürüyor - Son Dakika
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Sakarya Serdivan'da restoran yangınına çok sayıda ekip sevk edildi, müdahale sürüyor

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Sakarya Serdivan\'da restoran yangınına çok sayıda ekip sevk edildi, müdahale sürüyor
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Sakarya Serdivan'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi, alevlerin çevreye sıçramaması için müdahale sürüyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoran alevlere teslim oldu. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Ata Sokak'ta, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle restoranın içerisinde yangın çıktı. Alevleri ve yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için çalışma başlattı.

Restoranı saran alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya Serdivan'da restoran yangınına çok sayıda ekip sevk edildi, müdahale sürüyor - Son Dakika
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