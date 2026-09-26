Müze açılışında gözler Bianca Censori’deydi! Cesur tarzı dikkat çekti

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori, Los Angeles'ta kapılarını yeni açan George Lucas Narrative Art Museum'a (George Lucas Anlatı Sanatı Müzesi) özel bir ziyaret gerçekleştirdi. VIP davetle müzeyi gezen çift basının ilgi odağı olurken, ziyarete Bianca Censori'nin iddialı tarzı ve saçlarında yaptığı radikal değişiklik damga vurdu.

Kanye West müze turu için siyah kıyafetlerinin üzerine aldığı bej rengi trençkotla nispeten sade bir görünüm sergilerken, 31 yaşındaki eşi sınırları zorlayan stilinden yine ödün vermedi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Censori; siyah transparan halter yaka bir üst, yüksek belli dar siyah tayt ve siyah topuklu ayakkabı tercih etti. Ünlü isim bu cesur görünümünü küçük, kahverengi tüylü bir çantayla tamamladı.

YENİ SAÇLARI İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINDA

Giyim tarzının yanı sıra dış görünüşüyle de adından sıkça söz ettiren Bianca Censori, müzeye yepyeni saçlarıyla gelerek takipçilerini şaşırttı. Daha önce siyah, kahverengi, platin sarısı ve pembe gibi birçok farklı rengi deneyen ünlü isim, bu kez açık çilek sarısı tonlarındaki kahküllü yeni saç kesimiyle ilk kez kameralar karşısına çıktı. Censori'nin hem transparan stili hem de yeni imajı, çiftin müze ziyaretini gölgede bırakarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.