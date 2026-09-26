Efeler'de 170 kiloya ulaşan Leyla Demirkafa'nın karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı - Son Dakika
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Efeler'de 170 kiloya ulaşan Leyla Demirkafa'nın karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı

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Efeler\'de 170 kiloya ulaşan Leyla Demirkafa\'nın karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı
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Karnındaki dev kitle yüzünden evden çıkamaz hale gelen 67 yaşındaki Leyla Demirkafa, geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu. Aydın'ın Efeler ilçesindeki bağ evinde yaşayan kadının şikayetleri 1993'te ikinci doğumunun ardından başlamış, kilosu zamanla 170'e yaklaşmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince hastaneye götürülen Demirkafa, kitlenin alınmasının ardından artık bahçede yürüyebildiğini söyledi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kırsal Kanyaşı ve Kuyucular mahallesi arasındaki bir bahçede bulunan barakayı andıran bağ evinde yaşayan ve karnındaki dev kitle nedeniyle yıllardır gün yüzüne hasret yaşayan 67 yaşındaki Leyla Demirkafa yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Günyüzü görmeye başlayan Demirkafa, kilolarından da kurtulmaya devam ettiğini belirterek kendisine yardımcı olan herkese dua ettiğini söyledi.

34 YAŞINDA BAŞLAYAN ŞİŞLİK 170 KİLOYA ULAŞTIRDI

Edinilen bilgiye göre, ev hanımı olan ve eşiyle birlikte gündelik tarım işleri ile uğraşan 1959 doğumlu Leyla Demirkafa, 1993 yılında 34 yaşında iken 2. kez anne olduktan sonra karnında bir şişlik oluştu. Son 15 yıllık süreçte gerek ihmal gerekse bilinçsizlik nedeniyle sağlığından olan Leyla Demirkafa yaklaşık 170 kiloya ulaşınca evden dışarı çıkamaz hale geldi. Olayın haber olmasının ardından Aydın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın Op. Dr. Çağrı Coşkun tarafından ameliyata alındı. Karnından tam 40 kilogram kitle alınan Demirkafa, tedavi sürecinin ardından kendi isteği ile yaşadığı bağ evine döndü. Şimdi evin bahçesine çıkıp dolaşabilen Leyla Demirkafa her geçen gün daha da iyiye gittiğini belirtti.

ÖLÜMÜ BEKLERKEN YENİDEN HAYATA DÖNDÜM

Artık eskisine göre çok iyi olduğunu ve ölümü beklerken yeniden hayata tutunduğunu belirten Demirkafa, "Ameliyatım çok güzel geçmiş. Doktorum da çok iyi ve başarılıydı. Çok kötüydüm. Öleceğim diye korktum ama düzeldim doktorum sayesinde. Doktorum Çağrı Coşkun, 'Bir günümü sana ayıracağım ve ameliyat edeceğim' dedi. Dediğini de yaptı. 6 saat sürmüş ameliyatım. Benim için çok şey yaptı. Allah razı olsun. İyileştim artık herhangi bir zor durumum yok. Önceden ayağımı dahi kaldıramıyordum. Şimdi ayağımı istediğim yöne kaldırabiliyorum. Kendim yatıp, kalkıyorum. Tuvalete kendim gidiyorum. Önceden çocuklarım götürüyordu. Eskiye göre çok iyiyim. Karnımda yara vardı, hem göbek fıtığı vardı. Yürüyemiyordum. Karnımdan 40 kilo kitle çıktı. Ayağım ile karnımı ittiriyordum da ancak o şekilde hareket edebiliyordum. Şimdi o yönden çok rahatım. Yeniden hayata tutundum. Yatıp kalkamıyordum ama şimdi kendim yapabiliyorum her şeyimi. Karnımdan hiç huzurum yoktu. Büyük bir yara vardı ayrıca. 3 ameliyat birden geçirdim ama şimdi iyiyim. O yüzden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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