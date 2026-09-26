İçişleri Bakanı Çiftçi, 42 ülkeden 640 suç örgütü mensubunun iade edildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak-25 Eylül tarihleri arasında toplamda 714'e ulaştı bugün güncel olarak bunların sayısı. Önümüzdeki günlerde inşallah Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da gidip bunları yine takip etmeye ve ülkemize iadesini sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Çiftçi, Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Eyüpsultan'daki binasında düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İçişleri Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili sunum yapan Çiftçi, Milli İrade Buluşmaları kapsamında katılımcılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çiftçi, Bakanlığın 700 bin personeliyle Türkiye'nin her noktasında vatandaşlara hizmet verdiklerini dile getirerek, 11 Şubat'ta başladığı görevini 7 aydır sürdürdüğünü anlattı.

Gayelerinin vatandaşın huzurunu, güvenliğini inşa etmek olacağını ifade eden Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak başarıyı yalnızca operasyon sayılarımızla veya ele geçirdiğimiz suçlularla ya da yaptığımız denetimlerle ölçmüyoruz. Bizim başarı karnemizi milletimizin huzurunun belirleyeceğini ifade ediyorum." diye konuştu.

Görev süresince elde edilen verilerle son 5 yılın aynı döneminin ortalamasını paylaşan Çiftçi, en önemli başlıklardan birinin asayiş olduğunu kaydetti.

Bakan Çiftçi, 2021 ve 2025 yılları arasında kişilere karşı toplam 282 bin 348 suç işlendiğini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren oranın 243 bine düştüğünü görüyoruz. Bizim en önemli gayelerimizden biri suçu azalmak, böylece huzuru çoğaltmak." ifadelerini kullandı.

Ruhsatsız silahların kendileri için önemli konulardan biri olduğunu aktaran Çiftçi, 10 Şubat'tan bugüne kadar toplamda 64 bin 372 silah ele geçirildiğini, 68 bin 310 kişiye işlem yapıldığını anlattı.

Okul güvenliği konusunun Türkiye'nin gündemindeki en önemli hususlardan biri olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu yıl yaz boyunca 7 bakanlığın bir araya geldiğini, okullardaki güvenliğin nasıl artıralabileceğini görüştüklerini ve pazartesi günü Milli Eğitim Bakanıyla beraber bir protokol imzaladıklarını hatırlattı.

"Evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek"

Okullardaki güvenliği artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Çiftçi, "Evdeki babanın silahına da İçişleri Bakanlığı veya devletin diğer kurumları sahip çıkacak değil. Eğer evimizde silah varsa bunu çocukların erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir yere saklamak lazım. Bir çelik kasa olabilir, bir dolap olabilir. Evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek. Aileler bu noktada üzerine düşeni yaparlarsa daha isabetli olacağını değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

Okul önlerinde ve çevrelerinde çeşitli önlemler aldıklarını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bunun yanında bu sene uygulamaya koyduğumuz 'Bahçe Görevlisi' adı altında istihdam ettiğimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum, bize bu sene 31 bin kadro verdiler. Onların illere dağıtımını yaptık. Bu haftaki okul saldırısında saldırganın ifadelerinden birisi de şu, 'Ben aslında saldırıyı okulda gerçekleştirecektim ama okulda görevli olduğunu, bekçi olduğunu bildiğim için okulun dışında gerçekleştirdim.' diyor. Ben bu uygulamanın da bu manada amaca hizmet ettiğini değerlendiriyorum. Şu anda 31 bin kişilik bahçe güvenlik görevlimizin 25 bini göreve başlamış durumda. Diğerleri de inşallah en kısa süre içerisinde göreve başlayacaklar."

Bakanlığın önemli mücadele başlıklarından birinin de organize suçlarla müdacele konusu olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bunlar için yeni nesil organize suç çeteleri, üçüncü nesil suç örgütleri veya şehir eşkıyaları gibi değişik tabirler kullandıklarını söyledi.

Bu örgütlerle mücadelenin 2026'daki en önemli gündem başlıklarından birini oluşturduğunu vurgulayan Çiftçi, "Şu anda en fazla ağırlığı yeni nesil suç örgütlerine vermiş durumdayız. Nitekim bu yıl içerisinde 492 organize suç çetesine yönelik olarak 1388 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bunlardan 19 tanesi uluslararası bağlantıları da olan suç örgütleri. Ulusal çapta, yerel çapta faaliyet gösteren örgütler var. Bunların çökertilmesi için bu sene operasyonları artırdık. Hatta bunlardan bazıları yurt dışına kaçıyorlar, başları sıkıştığı zaman. Onların da ülkemize geri getirilmesi noktasında çabalarımızı da yoğunlaştırmış durumdayız." şeklinde konuştu.

Yurt dışındaki suçluların yakalanarak ülkeye getirilmesine ilişkin çalışmaları anlatan Çiftçi, şunları söyledi:

"Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 tane organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. Bugün itibarıyla bu yıl içerisinde, yani 1 Ocak-25 Eylül tarihleri arasında toplamda 714'e ulaştı bugün güncel olarak bunların sayısı. Önümüzdeki günlerde inşallah Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da gidip bunları yine takip etmeye ve ülkemize iadesini sağlamaya devam edeceğiz."

Uyuşturucuyla mücadele

Bakan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl içinde 34 bin 349 operasyon gerçekleştirildiği, 27 bin 808 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Ceza infaz kurumlarında bulunanların sayısının 432 bin 643 kişi olduğunu aktaran Çiftçi, bunların 113 bininin uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinde olduğunu kaydetti.

Çiftçi, siber suçlarla mücadeleye önem verdiklerini dile getirerek, bugün suçun sadece sokaklarda işlenmediğini, bu yıl 3 bin 675 operasyon gerçekleştirildiğini, 15 bin 111 kişinin gözaltına alındığını, 7 bin 798 kişinin tutuklandığını söyledi. Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından da siber devriyeler neticesinde 2 bin 119 kişinin gözaltına alındığını, bunların 243'ünün tutuklandığını aktardı.

Trafikte yapılan denetimlere değinen Çiftçi, 2025'te 102 milyon aracın denetlendiğini, bu yıl rakamın 113 milyona yükseldiğini dile getirdi.

"Ölümlü kazalarda yüzde 15'lik bir azalma var"

Çiftçi, hızdan kaynaklanan cezai işlemlerin geçen yıla göre yüzde 36 azaldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Trafik olaylarının hepsini gözönünde bulunduracak olursak motosikletler de dahil geçen yıl 1353 ölümlü kaza meydana gelmişken, bu sene 1153'e düştüğünü görüyoruz. Yani ölümlü kazalarda yüzde 15'lik bir azalma var. Can kaybı sayısında da bir azalma var, yüzde 15'e tekabül ediyor. Günlük ortalama can kaybı bizim için önemli bir gösterge. Geçen sene ortalama can kaybı yüzde 16,3 iken bu sene bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz, yüzde 10 civarında bir azalma var. Hedefimiz, bunun miktarını daha da azaltmak."

Yeni trafik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından bazı suçlarda azalmaların yaşandığını dile getiren Çiftçi, makas atma suçlarında yüzde 93, "dur" ihtarına uymama suçunda yüzde 52 azalma olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin huzuru için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Çiftçi, "Vatandaşımızın huzuru, şehirlerimizin güvenliği, sınırlarımızın korunması, çocuklarımızın geleceği, afetlere karşı dirençli şehirlerimiz ve güçlü toplumsal dayanışma için gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni Türkiye Yüzyılı çerçevesi vizyonu doğrultusunda çalışmaya gayret edeceğiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı olarak güvenli şehirlerin, güçlü ailelerin, dirençli toplumun ve huzurlu Türkiye'nin yüzyılı yapmak için bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa, TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül ve davetliler katıldı.