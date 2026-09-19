'Rüzgar Alayı'ndan Gökçeada’da gövde gösterisi: Sesleri Atina’dan dahi duyuldu - Son Dakika
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'Rüzgar Alayı'ndan Gökçeada’da gövde gösterisi: Sesleri Atina’dan dahi duyuldu

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde konuşlu 5. Komando Alayı, her cuma ada merkezinde düzenlediği bayrak töreni ve yürüyüşle büyük ilgi görüyor. Ege Denizi'nde Yunanistan ile yaşanan karasuları ve adalar geriliminin gölgesinde icra edilen bu gelenek, hem adadaki vatandaşlara güven veriyor hem de sınır hattındaki askeri caydırıcılığı simgeliyor.

Türkiye’nin en batı ucunda yer alan Gökçeada’da konuşlu olan ve bölge halkınca "Rüzgâr Alayı" adıyla tanımlanan 5. Komando Alayı, haftalık disiplin ritüellerini aksatmadan sürdürüyor. Cuma günleri ikindi saatlerinde ada merkezine intikal eden birlikler, Atatürk Meydanı'nda toplanarak bayrak töreni gerçekleştiriyor.

TRAFİK KESİLİYOR, HAYAT DURUYOR

Komandoların meydana girmesiyle birlikte yerel yönetim ve kolluk kuvvetleri ana caddedeki araç akışını geçici olarak durduruyor. Bölge esnafı ile adayı gezmeye gelen tatilciler, askerlerin coşkulu marşlarına ve İstiklal Marşı'na saygı duruşuyla ortak oluyor. Yıllardır süregelen askeri yürüyüş, adanın ikonik simgelerinden birine dönüşmüş durumda.

DİPLOMATİK GERİLİMİN GÖLGESİNDE STRATEJİK DURUŞ

Söz konusu askeri törenler, Ege hattındaki siyasi gelişmeler nedeniyle farklı bir boyutta değerlendiriliyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in yakın dönemde Meis Adası üzerinden verdiği mesajlar ve 12 mil iddiasını tazelemesi üzerine, Türkiye'nin en uç kara parçasındaki komando varlığı bölgedeki caydırıcılığın somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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    Yorumlar (6)

  • caps lock caps lock:
    Seçimler yaklaşıyor. Yine bir Yunan gerilimi. 1 7 Yanıtla
  • Yılmaz Ögütlü Yılmaz Ögütlü:
    önce vatan komando 8 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    çanskkaleli bile çok sevmiyo askerlerimiz hepsi batı trskya göçmeni 0 7 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    caps seçimlere 2 yıl var bu sizde bir sinerjimidir nedir neyin kafasını ysşıyon samanı az ye 3 3 Yanıtla
  • McA ! McA !:
    ordumuza Allah güç kuvvet versin tabi ayrı meselede haber de Yunanistan dan duyuluyor yazmışsınız bizi saf yerine koymayın 100 tane adamın sesi gökçeadanjn arkasına bile zor duyulur. Bu site tamamen şuurunu kaybetti 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 'Rüzgar Alayı'ndan Gökçeada’da gövde gösterisi: Sesleri Atina’dan dahi duyuldu - Son Dakika
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