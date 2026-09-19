Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve şirket yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

5 YÖNETİCİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında mali suçlarla mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

Soruşturmanın, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütüldüğü belirtildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı

DAHA ÖNCE 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamasında Muhammed Yarız tutuklanırken, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova hakkında da gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Ayrıca aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da bulunduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı verilmişti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİNDE NE VAR?

Soruşturmanın önceki aşamasında Muhammed Yarız tutuklanmış, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Ayrıca aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da bulunduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında yeni gözaltılarla birlikte dosyadaki adli süreç genişletildi.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıTera YatırımKerem AlkinEmre AlkinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Münir pekel Münir pekel:
    O değilde gözgöre göre geldi gol 0 0 Yanıtla
  • semsemi1818 semsemi1818:
    bu kadar umarız olan spk başkanı peki? butün bunlar olurken. küçük yatırımcı soyunurken. neredeydi? Ne güzel memleket 0 0 Yanıtla
  • Hakan T Hakan T:
    Spk kurulundan sisyasi sorumlulardan gözaltı yok mu? 0 0 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    eskiden üç beş holding vardı şimdi hılding sayısı ltd aş geçti 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    Bunlar hep FAN FİNİ FON :) 0 0 Yanıtla
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