Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig'de yenilgi nedir unuttular - Son Dakika
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Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig'de yenilgi nedir unuttular

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Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig\'de yenilgi nedir unuttular
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Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, Iğdır FK ile 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

1. Lig'de ilk sezonunu geçiren Muğlaspor evinde Iğdır FK ile uzatma anlarında bulduğu golle 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. 

MUĞLASPOR'UN SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Yalnız sezonun ilk haftasında Sarıyer'e deplasmanda 2-0 kaybeden yeşil-beyazlı ekip ardından çıktığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Son 3 maçtır sahadan beraberlikle ayrılan Muğla, Van Spor FK'nın ardından üst üste ikinci kez evinde 2-2'lik beraberliği son anlarda kurtardı. Van Spor FK maçında Osundina'nın 89'uncu dakikada attığı golle beraberliği sağlayan Muğlaspor, dün de 90+3'te 3'üncü Lig'den gelen genç yıldızı Yasin Uzunoğlu'yla eşitliği yakaladı.

Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig'de yenilgi nedir unuttular

3. LİG'DEN GELEN YASİN KURTARDI

Geçen sezon takım 2'nci Lig'deyken kadroda yer almayıp 3'üncü Lig'de Karşıyaka'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Yasin takımını yine ipten aldı. Daha önce 2-0 kazanılan Boluspor maçında Muğlaspor'un Trendyol 1'inci Lig'deki tarihinin ilk gollerini atarak takımına 3 puanı getiren Yasin dün de puanı kurtaran isim oldu. Van Spor FK önünde de gol atan Yasin Uzunoğlu forma giydiği 8 maçta 4 gole ulaşıp takımın en skoreri olmayı sürdürdü.

Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig'de yenilgi nedir unuttular

KOŞUKAVAK GURURLU

Ligde 8 maçta 11 puana ulaşarak 3 haftalık milli araya moralli giren Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Muğlaspor'un 25 oyuncunun ilk defa bir araya geldiği, kısa sürede kurulan bir takım olduğunu belirten Koşukavak, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok samimi ve içten mücadele ettiler. Hiçbir zaman kabullenmediler. Duygusu çok yüksek bir maçtı. Hepsine teşekkür ettim. Tabii ki bazı yerlerde hata yapıyoruz ancak her geçen gün gelişiyor ve eksiklerimizi düzeltiyoruz. Bir golü taç atışının ardından yedik. İkinci golde ise rakip oyuncu 20-30 metre top sürdü. Kolay goller yedik ancak çok fazla pozisyona girdik. Kazanmamız gereken bir maçtı fakat bir puanla ayrıldık. Çok ürettik ve kazanabilirdik. Birkaç haftadır geriden gelmek kolay olmuyor. Böyle anlarda duygularımıza da hakim olamıyoruz." dedi.

Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig'de yenilgi nedir unuttular

Yalçın Koşukavak, takımının uzatma anlarında bulduğu beraberlik golünün ardından yaşadığı sevincin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Herhalde sevincim ve yumruk yapmam biraz yanlış anlaşılmış. Dünyada bütün teknik direktörleri farklı şekillerde seviniyor. Guardiola da Klopp da seviniyor. O anda ruhunuz sizden gidiyor çünkü oyuncularınız çok büyük bir gayretle mücadele ediyor. Siz de sahanın içerisinde yaşıyorsunuz. Bu benim ilk gol sevincim değil. Görev yaptığım bütün takımlarda bunları yaşadım" ifadelerini kullandı.

FutbolIğdırMuğlaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • erdemaslanoglu36 erdemaslanoglu36:
    Tebrikler 1 0 Yanıtla
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